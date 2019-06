Svého zástupce na nich bude mít i benátecký badminton. Místní odchovanec Cristian Savin se zde představí pod moldavskou vlajkou. Badminton je na programu ve dnech 24.-30. června . Zápasy ve skupinách jsou na programu první tři dny.

Co říkáte na los?

Na takových turnajích si myslím, že je docela jedno jaký je los, budu tam jako jeden z nejmladších hráčů a startuji na divokou kartu od Badminton Europe, takže určitě nejsem favoritem, ale myslím si, že jestli budu připravený, tak bych mohl něco uhrát uvidíme.

Kdo je favoritem vaší skupiny?

Největším favoritem skupiny je jednoznačně Mark Caljouw z Holandska, který je nyní na 31. příčce světového žebříčku a myslím, že může pomýšlet i na medaili. Ještě mne ve skupině čeká Polák Michal Rogalski a Portugalec Bernardo Atilano.

Plánujete po se turnaji podívat ještě na jiné sporty?

Určitě bych se chtěl jít podívat na box, protože mně to vždy bavilo se na to koukat, a také bych se chtěl jít podívat na atletiku a myslím si, že různých “velkých“ osobností tam bude hodně, takže bude i hodně fotek .

Jak se těšíte do Běloruska?

Jsou to moje první Evropské hry a určitě je to pro mne velkou zkušeností a poctou hrát na tak velkém turnaji, který se považuje jako “malá olympiáda“, takže je to další přínos pro mě si zahrát výborné zápasy s hráči, se kterými se nestýkám každý den.