V thajském Buriramu v neděli vyvrcholila 15. Grand Prix letošní sezóny MotoGP. Na programu byly závody, kde si Filip Salač připsal mistrovské body za 11. místo.

Zámořská část druhé poloviny letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů se rozjela o uplynulém víkendu na okruhu Chang v Buriramu v Thajsku. Víkend byl pro závodníky náročný hlavně v tom, že tu panovalo velké horko, což se podepsalo i na technice a pneumatikách. Pro českého závodníka Filipa Salače byla navíc trať nová. Po dobrých výkonech ve volných trénincích věřil, že v závodě získá náležitý výsledek. Motorka ale nejela tak, jak si přál a závod byl kvůli tomu ještě těžší. Jak je pro třídu Moto3 typické, celý závod se jelo ve velké skupině. Filip Salač po startu ze zadních pozic postupně získával jedno místo za druhým. V cíli z toho bylo 11. místo a na své konto si připsal pět mistrovských bodů.

„Start do závodu byl normální, ale ve druhé zatáčce mezi nás vjel Darryn Binder, trochu si zahrál bowling a do všech narazil, naštěstí nikdo nespadl. Po prvním kole jsem se pohyboval kolem 21. místa. Celý závod jsem jel v jedné skupině, kde jsem bojoval o body. Problémem bylo to, že mi nejela motorka. Myslím si, že stejný problém měl i můj týmový kolega Kuba. Moc mě to mrzí, ale byl to velký problém a uznal to i tým,“ komentoval závod Filip Salač.

A pokračoval: „Musíme se pokusit na to přijít a do příštího závodu v Japonsku to vyřešit. Měli jsme problémy hlavně na rovinkách, kde nás všichni předjížděli a my to museli dohánět v zatáčkách a na brzdách. Nakonec jsem dojel jedenáctý, ale chtěl jsem dojet lépe a ne tím, že tomu pomohly také pády ostatních. I když se tohle ve výsledcích neřeší, určitě to nebyl můj nejlepší závod a nedopadlo to tak, jak jsem si představoval. Uvidíme, jaké to bude v Japonsku. Doufám, že to zlepšíme.“