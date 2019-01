Albacete (Španělsko) - Boleslavský motocyklový závodník má za sebou víkend, na který chce rychle zapomenout.

Filip Salač na trati ve španělském Albacete | Foto: Archiv závodníka

První závodní víkend mistrovství CEV silničních motocyklů, který se konal ve španělském Albacete, nebyl pro boleslavského nadějného závodníka Filipa Salače zrovna šťastným.

Několik málo týdnů před závodním víkendem měl Filip možnost poprvé svůj motocykl KTM Moto3 otestovat na stejné trati, kde si bez problémů na motocykl během pár kol zvykl a tým byl s jeho výsledky velice spokojen. Přesto se celý čtvrtek a pátek Filip nemohl dostat na svůj tréninkový čas, což bylo zapříčiněné změnou nastavení podvozku a motoru.



Do sobotní kvalifikace už Filip vyjel s dovážením osmi kilogramů, s novými gumami a motorem. Bohužel, tato týmová strategie nebyla povedená, protože v obou měřených trénincích musel Salač několikrát zajíždět do boxu, kde se dělali úpravy na podvozku, které měli být odzkoušené už ve volných trénincích. Tato situace Filipa psychicky srážela a tímto byla atmosféra v týmu velmi napjatá.



Do nedělního warm-upu se přestavěl celý motocykl a po drobných úpravách se na něm Filip cítil podstatně lépe. Do závodu startoval z 12. místa, ale byl odhodlaný bojovat o co nejlepší umístění. Po své stíhací jízdě, kdy mu po povedeném startu v první zatáčce před koly spadl jiný jezdec a Filip musel vyjet ze stopy, spadl až na 15. pozici, poté mu změkla přední brzda a Filip po dvě kola nebyl schopný předjet svého týmového kolegu, a první skupinka bojující o pódiová umístění mi ta odjela a Salač nakonec dokončil závod na šestém místě.



„Tento závodní víkend bych raději vymazal z paměti. Po testech, které jsme tu absolvovali a já jezdil stabilně časy 1:38 (pod tento můj čas se za celý závodní víkend dostal pouze jeden jezdec) jsem se těšil, že svůj čas ještě vylepším a vyjedu si pole position. Bohužel, oba dva tréninkové dny, kdy jsem měl jiný motor a nastavení se nám nepodařilo dostat na solidní čas a já jezdil o dvě vteřiny hůř než na testech," byl nespokojený boleslavský jezdec.



A pokračoval: „Společně s mými mechaniky jsme byli nazlobení, protože teprve do kvalifikace jsem dostal původní motor, nové gumy a co víc, dovažovat jsme museli osm kilogramu, což samozřejmě změní celé nastavení. V obou měřených trénincích jsem měl problémy s gripem na zadním kole, motocykl mi vyjížděl ze zatáček a já nebyl schopný zajet rychlé kolo. Po druhé kvalifikaci, kdy jsem najel jen několik kol a získal 12. místo na roštu jsem byl opravdu psychicky na samém dně, což se samozřejmě v teamu muselo řešit."



„Do nedělního warm-upu mi kompletně motocykl přestavili a po menších úpravách jsem se na něm cítil mnohem lépe. Do závodu už jsem nastoupil v naprostém klidu, kdy jsem věděl, že horší už to být nemůže," popisoval pokračující martyrium Salač.



„Jsem z tohoto opravdu zklamaný, ale na druhou stranu, nebylo to poprvé ani naposledy – technika a dobrý tým je jednou z nejpodstatnějších věcí v tomto sportu, i proto jsme se rozhodli jít cestou těch nejtěžších cupů a mistrovství, protože v tomto přechodu do světa vrcholového ježdění nejde až úplně o to, vyhrávat, ale jezdit mezi těmi nejlepšími z nejlepších proto, aby mne to posouvalo nejen jezdecky co nejdále k mému vysněnému Gran Prix. Poté, co tým uznal svou chybu jsme se rozhodli, že to, co se stalo smažeme a pokusíme se do dalšího závodu v Jerezu o nový začátek," kouká dopředu Salač.