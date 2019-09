Třináctá Velká cena letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů se ukázala jako nejlepší dosavadní víkend roku pro Filipa Salače. Český nováček v kategorii Moto3 měl od začátku víkendu na okruhu Marca Simoncelliho Misano dobré tempo. Počáteční problémy s motorkou dokázali s týmem Redox Prüstel GP vyřešit a už v sobotu si v kvalifikaci vyjel nejlepší umístění na startu této sezóny. Na to výborně navázal už v ranním Warm Upu, ve kterém se cítil dobře a skončil dvanáctý.

Závod byl vypsán na 23 kol a Filip Salač se od začátku držel na hranici Top10. Ke konci závodu měl problém s přední pneumatikou. I přes to, že spousta jeho soupeřů v horkých podmínkách spadla, dokázal zůstat v sedle a co víc, získal pozici v desítce nejlepších. V cíli z toho bylo deváté místo a nejlepší dosavadní výsledek sezóny, navíc se ztrátou jen čtyř vteřin na stupně vítězů. Díky tomu si na své konto připsal 7 mistrovských bodů do celkového hodnocení, ve kterém se posunul na 24. místo. Mezi letošními nováčky třídy Moto3 byl v Misanu nejlepší a celkově je mezi nimi na čtvrtém místě.

„Do závodu jsem dobře odstartoval a udržel se na stejném místě. Byl jsem rád, že mě v prvních dvou kolech nikdo neshodil. Viděl jsem, že jsem rychlý, ale poté se před námi udály dva velké pády, kvůli kterým jsem musel dost zpomalit. Díky tomu nám vedoucí trojice ujela. Stalo se to za nimi a my tam něco ztratili,“ komentoval průběh závodu Salač. A pokračoval: „Celý závod jsem se držel na 11. místě a osm kol před koncem mi začala odcházet přední pneumatika. Hodně se mi to zavíralo, proto jsem si řekl, že to prostě dojedu a uvidí se, jak na tom budou ostatní. Zajížděl jsem stejné časy jako první jezdci, protože jsem na konci závodu po 23 kolech ztratil jen čtyři vteřiny. To je skvělé a je to nejlepší výsledek mé kariéry. Doufám, že takto budeme pokračovat i v Aragónu.“