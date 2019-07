Závěr první poloviny sezony jako víno. Mladoboleslavský motocyklový závodník Filip Salač vylepšil o víkendu své týden staré maximum. V německém závodě mistrovství světa v katagorii Moto3 dojel na závodním okruhu Sachsenring na třináctém místě. O dvě příčky si tak polepšil z týden starého závodu v nizozemském Assenu a připsal si další body do celkové klasifikace.

Filip Salač na Sachsenringu. | Foto: Ronny Lekl (Redox Prüstel GP Team)

"Warm Up jsme odjeli na mokru, ale věděli jsme, že do závodu bude sucho, takže jsem neriskoval. S motorkou jsem neměl dobrý pocit, takže jsem na to ani netlačil. Jen jsem zkoušel zlepšovat sebe a snažil se dobře načíst trať. Rozhodně jsem ale nechtěl skončit na 23. místě. Před závodem jsem ale věděl, že to bude dobré, protože už při zahřívacím kole jsem jel rychle a motorka dobře fungovala," popisuje průběh závodního víkendu nadějný český závodník.