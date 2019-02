Mladá Boleslav - Basketbalistky Slovanky nestačily na favorizované Brňanky.

Ženská basketbalová liga: Slovanka Mladá Boleslav - Strakonice | Foto: PSPA/Slávek Růta

Slovanka – Imos Brno 62:99

S tradičním respektem nastoupily basketbalistky Slovanky proti v Mladé Boleslavi populárním Žabinám.

Bez nemocných Hany Nezdařilové a Lenky Šípové bylo cílem dát více než 60 bodů a nedostat „kilo". Obojí se podařilo, ale jen o pověstný vlásek. Na hráčkách brněnského klubu vedeného trenérem Bobrovským, bylo vidět, že celý kolektiv trénuje daleko častěji než hráčky Slovanky. Velmi přesná střelba toho byla jen dokladem. Brno na rozehrávce s Hanou Horákovou, jednou z nejlepších basketbalistek české basketbalové historie, vstoupilo do utkání razantně a brzy vedlo o deset bodů.

Kolektiv Slovanky táhly střelecky nejzkušenější hráčky Linda Tesaříková a Michaela Uhrová. Nakonec daly spolu více než polovinu bodů domácího kolektivu. Skóre postupně narůstalo v průměru o deset bodů za čtvrtinu ve prospěch Brna. Celý zápas hlavně z pohledu střelecké úspěšnosti vyzněl jasně ve prospěch Brna. Hráčky Slovanky chvílemi zahazovaly nemožné, často nikým nebráněny pod košem. V

dalším kole zajíždí Slovanka do rozjetého Hradce Králové, a to nebude lehký zápas.



Slovanka: Tesaříková 20, Uhrová 14, Effangová 6, Opočenská 6, Běhalová 5, Pospíšilová 5, Green 4, Satoranská 2, Červenková, Dujsíková.