České tenisty povede v 1. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru v Bosně a Hercegovině Jiří Veselý. Kromě něj jsou v nominaci, kterou dnes oznámil kapitán Jaroslav Navrátil, nadějní teenageři Tomáš Macháč, Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Utkání se uskuteční přespříští víkend v Zenici, domácímu týmu bude překvapivě chybět očekávaná jednička Damir Džumhur. Vítěz si zajistí účast v kvalifikaci o finálový turnaj v příštím roce.

"Bude to mladý tým. Chceme jim dát šanci a myslím, že je to tak správně," řekl kapitán Navrátil v nahrávce pro média. "Kluci jsou příslibem do budoucna, z toho důvodu přišlo omlazení týmu," doplnil.

Osmnáctiletý Macháč s o rok mladším Lehečkou už byli spolu s Veselým v nominaci na únorovou kvalifikaci o finálový turnaj v Madridu. Tam po výhře 3:1 postoupili domácí Nizozemci, Lehečka si za stavu 1:2 odbyl daviscupovou premiéru.

Osmnáctiletý Forejtek letos ovládl čtyřhru juniorů na Australian Open i ve Wimbledonu. V Austrálii triumfoval se Svrčinou, jemuž je teprve 16 let, v Londýně s Lehečkou.

Roli jedničky by měl plnit Veselý, který začal v létě trénovat s Navrátilem po červnovém challengeru v Prostějově. "Tam byl špatný psychicky i herně. Šest týdnů pak makal, jak asi nemakal předtím, a je to na jeho výsledcích vidět. Doufám, že se u něj blýská na lepší časy a dostane se tam, kam patří, to je pod osmdesáté místo," řekl Navrátil o Veselém.

"Určitě nebudeme favority, protože jedeme do Bosny. Je to neprobádané prostředí. Čeká nás bouřlivé prostředí, těžký zápas a pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Doufám, že nebudeme odjíždět s prázdnou, to znamená, že budeme úspěšnějším týmem a budeme mít příští rok šanci se porvat o finálové kolo v Madridu," řekl Navrátil.

Jedničkou soupeře měl být 99. hráč světa Džumhur, který na US Open vzal ve druhém kole set Rogeru Federerovi. "Je velice zkušený a je to vynikající hráč," řekl Navrátil o Džumhurovi. "Kdyby nehrál, tak šance by byly daleko větší. Nedovedu si představit, že by hráč domácí země v domácím utkání nenastoupil v tak důležitém utkání. Bylo by to velké překvapení," uvedl český kapitán ještě před zveřejněním bosenské nominace.

V ní je nejvýše postaveným hráčem na žebříčku ATP Mirza Bašič, kterému patří 218. místo. Dalšími členy výběru jsou hrající kapitán Tomislav Brkič, Nerman Fatič a Darko Bojanovič.