Futsalisté boleslavského Malibu zažívají příjemný dozvuk letošní sezony, v níž obsadili páté místo ve druhé nejvyšší české soutěži. Volno mezi sezonami tradičně vyplňují pohárové boje, konkrétně na jaře pak jejich krajská část.

Ve čtvrtfinálovém duelu si Růžovky poradily v derby s boleslavskou Cobrou poměrem 5:2 a ve semifinálovém souboji doma přivítali druhý tým letošního ročníku druhé ligy Západ z Kladna. Hosté šli do zápasu v roli favorita, a to i přes to, že postrádali Fujdiara, Jarába nebo brankáře Tetoura.

Jeho zástupce v hostující brance Martin Kučera však v úvodu zápasu doslova čaroval. Byli to totiž domácí borci, kteří naopak do zápasu šli v nejsilnější možné sestavě, kdo od prvních minut diktoval tempo hry. Na branku si však museli domácí počkat do deváté minuty, když se nadvakrát prosadil Novák. Hosté vyrovnali po závaru před Truksovou brankou o čtyři minuty později, ovšem hned po rozehrávce vrátil domácím vedení z otočky Vaněk. Když už se zdálo, že se do kabin půjde za stavu 2:1 pro Malibu, si domácí lavička vzala oddechový čas před rozehrávkou rohu. Načrtnutou kombinaci pak domácí dokázali dokonale přenést i na palubovku a Psinický zakončoval na zadní tyči podle plánu do prázdné branky.

„První poločas byl z naší strany doslova pohádkový. Favorita zápasu jsme přehrávali a skóre mohlo být i vyšší,“ komentoval po zápase kapitán Malibu Jiří Volf, který se v našlapané sestavě tentokrát nevešel do zahajovací sestavy.

Hostující kouč Veselý do druhého poločasu naordinoval svým svěřencům hru v power-play, jíž se sám na palubovce aktivně účastnil. Vytvořené šance ale kryla obětavá domácí obrana v čele s gólmanem. Ten se mohl dokonce sám prosadit, ale přes celé hřiště trefil jenom tyčku odkryté kladenské branky.

Klíčový moment zápasu přišel jedenáct minut před koncem. Domácí Novák po neodpískaném zákroku na svou osobu vyplísnil rozhodčího, za což inkasoval žlutou kartu. Za tu stihl ještě rozhodčímu zatleskat, načež následovala druhá žlutá, což ve futsale, stejně jako ve fotbale znamená kartu červenou. Navíc dvouminutovou přesilovku pro soupeře. Domácí ale s vypětím všech sil nápor hostů ustáli, Psinický se pak dokonce v oslabení řítil sám na brankáře Kučeru, leč trefil jenom tyčku jeho branky.

Hned po skončení oslabení zvýšil náskok domácích svým druhým gólem v zápase Vaněk, o chvíli později zvýšil do prázdné na 5:1 Drchal. „Klíčové bylo ubráněné oslabení za stavu 3:1. To nám navíc dolilo čerstvou krev do žil a už jsme věřili, že zápas dokáže dohrát,“ dodal kapitán Volf.

Hosté se však nevzdali a dvěma slepenými góly zmiňovaného hrajícího kouče Veselého snížili na 3:5, více už jim ale domácí obrana nedovolila.

Malibu si tak po pěti letech zahraje krajské finále poháru, v němž vyzve lepšího z dvojice Tenisáci Benešov (okresní soutěž) – Olympik Mělník (Varta futsal liga). Ti odehrají vzájemný duel ve středu. V případě postupu prvoligového favorita se bude finále hrát v Mladé Boleslavi, v opačném případě pak v Neveklově. Celkový vítěz krajské části pak postupuje do fáze celostátní, kde bude hrát 14 vítězů krajů a loňští finalisté Sparta s Chrudimí.

Malibu MB – Kladno 5:3 (3:1)

Branky: 9. D. Novák, 13. Vaněk (Maňas), 20. Psinický (Drchal), 31. Vaněk (Psinický), 32. Drchal – 13. Šnídl, 35. Veselý (Bejbl), 38. Veselý (Verner). Rozhodčí: M. Černý, Nejedlo. ŽK: 2:1. ČK: 29. Novák. Diváci: 60.

Malibu: Truksa – Psinický, Šimáček, Maňas, Vaněk (27. Volf) – Drchal, Pitloun, Kima, D. Novák (31. Kvapil).

Kladno: Kučera – Stejskal, Caizl, Bejbl, Čurda, Šnídl, Verner, Veselý.