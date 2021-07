„Je to obrovská odměna nejen pro Tomáše samotného, dále jeho tátu, bráchu, Petra Berana, Jakuba Berana, kteří s ním trénují a tráví hodně času, ale samozřejmě také pro celý náš klub. Po dlouhé době zvítězil hráč, který není členem pražské Sparty, I. ČLTK Praha nebo TK Prostějov,“ ocenil úspěch šéf TenisCentra Dobříš Martin Beran.

Český mužský tenis aktuálně prochází generační obměnou. Pryč je doba Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem, kteří se staly symboly úspěchů. Prakticky po celou svou kariéru drželi prapor českého tenisu na nejvyšších pozicích, společně to navíc dotáhli v letech 2012 a 2013 k dvojnásobnému zisku Davisova poháru.

Po jejich konci však nastala léta hubená. Stačí se podívat do žebříčku ATP, kde je momentálně v první stovce pouze Jiří Veselý, jinak nic. Přesto svitne naděje, že brzy nastanou opět lepší časy. Mezi elitu se totiž pomalu dere několik mladých, talentovaných a hladových vlčáků. Například rodák z Berouna Tomáš Macháč, který bude jako jediný reprezentovat Českou republiku v pavouku mužské dvouhry na blížících se olympijských hrách v Tokiu, další Středočech Jiří Lehečka nebo Jonáš Forejtek.

Upozornit je ale také potřeba právě na Tomáše Krejčího, přestože jeho kariéra je stále teprve na začátku. „Už jeho brácha Lukáš hrál na velice slušné úrovni, takže tenis má v genech. Na svůj věk je navíc urostlý, což ho předurčuje k tomu, že by ten velký tenis mohl hrát,“ míní Beran.

Do turnaje ve dvouhře MČR mladších žáků vstupoval z pozice nasazené jedničky. Tedy v roli hlavního favorita na titul. „Obhájit pozici jedničky, je na každém turnaji velmi složité. Dokázal to ale už předtím na turnaji ve Frýdku-Místku, kde vyhrál turnaj áčkové kategorie. V Liberci to pak bez problému zopakoval,“ uvedl Martin Beran.

Krejčí během své cesty pavoukem dvouhry neztratil ani set. Navíc poté ovládl společně s Matějem Fejkou i čtyřhru. „Tento úspěch, kdy hráč v jedné kategorii získal double, tady dlouho nebyl. Naposledy asi před patnácti lety, kdy podobným způsobem prošel turnajem Jirka Veselý,“ poukázal Beran na pojítko s aktuální českou jedničkou, která pochází z nedaleké Březnice.

Co je vlastně Krejčího největší zbraní, kterou ničí protivníky? „Oproti svým soupeřům hraje mnohem rychleji,“ prozradil Martin Beran, který tuší, že nadějný tenista v TenisCentru Dobříš dlouho nevydrží. „Samozřejmě, že už kolem něj začínají kroužit velké kluby. Podle mě to je jen otázka času, kdy náš malý klub opustí. Přeci jen z větších klubů je ta cesta snazší, zároveň dostaneme možnost měřit se pravidelně s těmi nejlepšími hráči. A to je přesně to, co potřebuje,“ má jasno.

Aktuálně se však dvanáctiletý tenista koncentruje na první kolo mistrovství Evropy mladších žáků. To proběhne zanedlouho v Rakovníku a Krejčí by měl patřit k hlavním tahounům české reprezentace, která bude bojovat o postup na závěrečný turnaj do Francie.