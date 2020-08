Krátce po startu českého rallyového šampionátu, se svého restartu dočkalo i mistrovství starého kontinentu, které o uplynulém víkendu hostila italská Rally di Roma Capitale. Na jejím startu nechyběla ani nově složená posádka Filipa Mareše a Radovana Buchy, startující pod hlavičkou ACCR Czech Rally Teamu s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo. Úřadující juniorský mistr Evropy si tak startem v Itálii vybral druhou část své odměny za loňský titul.

Radovan Bucha a Filip Mareš (vpravo). | Foto: filipmares.cz

Úvodní podnik šampionátu přilákal na start doslova obří konkurenci, když startovní listinu zdobilo hned 45 vozů třídy RC2. Modrobílá Fabia, oděná do barev Entry Engineering, vezla na svých dveřích lichotivé číslo 3. Štěstí však naší posádce hned na úvod závodního víkendu nepřineslo. V pátek ráno Filip s Radkem ve velké rychlosti v průběhu druhého průjezdu Free practice havarovali a značně tak zkomplikovali situaci ohledně startu v samotném závodě. "Nehodu beru na sebe. Stalo se to v rychlé uskákané pasáži a asi by bylo snadné říci, že auto za velkou kompresí nezareagovalo tak, jak jsem očekával. Na to se ale nechci v žádném případě vymlouvat. V daném místě jsem nejel poprvé a jako jezdec jsem zkrátka situaci nevyhodnotil správně. Výsledkem bylo auto na střeše, navíc docela hluboko pod tratí. Měli jsme ale velké štěstí, že v místě kde jsme opustili trať, nebyly žádné velké stromy," uvědomoval si Filip Mareš a pokračoval: "I tak byla ale naše Fabia dost potlučená a problémem bylo už jen samotné vyproštění. To se naštěstí za pomoci jeřábu podařilo a mechanici Rexteamu se mohli pustit do práce. Brzy se naštěstí ukázalo, že by náš start v soutěži mohl být reálný a už ve večerních hodinách bylo auto po technické stránce zpět ve výborné kondici. Ještě jednou se za svou chybu celému týmu omlouvám a před jejich prací smekám," vyzdvihl práci Rexteamu osmadvacetiletý jezdec.