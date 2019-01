Mšeno - Na novou sezonu se ve Mšeně chystají letos úplně jinak než v jiných letech. Do soutěžních klání nebyl přihlášen ani jeden jezdec. Důvodem je neuspokojivý stav oválu, který podstoupí – zhruba z poloviny – rekonstrukci. O rozhovor jsem požádal prezidenta klubu Rudolfa Grepla.

Prezident PDK Mšeno Rudolf Grepl | Foto: Luboš Kurzweil

Co nového se událo přes zimu ve světě ploché dráhy?

Nestalo se nic významného. Kalendářní porada, která mívá většinou bouřlivější průběh, nyní proběhla v klidu už i proto, že Mšeno se vzhledem k plánované rekonstrukci dráhy drželo stranou. Jediný problém byl se dvěma našimi závodníky, kteří chtěli přestoupit bez našeho vědomí do jiného klubu (Slaný), kde se oba překvapivě objevili i na soupisce. Jarošovi bylo nakonec přes několik loňských peripetií, kdy za Mšeno nechtěl startovat, hostování povoleno. Podobně byla situace vyřešena s Klierem.

Chystaná rekonstrukce mšenského oválu bude náročná na finance, že?

V poslední době často čtu zprávy o tom, jak jsou do sportu přidávány velké sumy peněz ze státního rozpočtu. Bohužel se velmi často stává, že tyto prostředky prostě nedojdou na patřičné místo určení.

Máte už představu o časovém harmonogramu celé akce?

Zatím ne. Na naší dráze se kromě prvomájového mítinku (1. liga + Memoriál Emila Sovy, 14 h) uskuteční ještě jeden podnik (9. 7. MS mopedů na ploché dráze). Budeme-li mít poté zajištěny finance aspoň v hrubém objemu, tak se do obnovy dráhy pustíme. Chtěli bychom ji dokončit tak, aby se dala vyzkoušet buď mistrovským či volným závodem v průběhu září nebo října.

Jakým konkrétním způsobem se do rekonstrukce pustíte?

Nejprve chceme odstranit vrchní vrstvu antuky (odhadem cca 10 cm) a štěrkové lože, pokud bude v pořádku, ponechat v původním stavu. V opačném případě by se muselo sebrat dalších deset centimetrů, což by bohužel znamenalo vyšší finanční náklady. Materiál, který se odstraní z dráhy, bude deponován na okolní plochy (např. depo) a po doplnění novým materiálem s patřičným množstvím pojiva bude vrácen do obou zatáček. Ty jsou v současné době nejvíce narušené. Bavíme se o ploše zhruba 1 800 m2, při současných cenách to reprezentuje asi 400 tis. Kč. Počítám, že bychom další práce zajistili buď sponzorsky, nebo brigádně svépomocí.

Kardinální otázkou zůstává, aby materiál, který se vrátí na dráhu, měl potřebné množství pojiva, viďte?

Zcela jistě. K tomu účelu máme třídičku, která dokáže patřičně upravit původní i nový materiál. Poměr, kterým se obě složky poté smíchají, musíme určit až podle toho, jak to bude vypadat. Velkým problémem je fakt, že okolní lomy, z nichž jsme v minulosti brali zeminu, už nemají povolený další zábor. Nejbližší lokalitou je pro nás Smrčí u Semil, vzdálené 120 km. Právě zde je materiál, který má správnou konzistenci i barvu.

Máte představu, jaké množství materiálu bude nutné dopravit do Mšena?

Nejméně bude potřeba 180 kubíků hmoty, což je 300 tun, které se vejdou řádově do 10 souprav. To není tak drastické, ale jen do doby, než si vzdálenosti vynásobíte cenou dopravy za jeden kilometr, a náhle jste ve vysokých číslech. Samozřejmě musím brát v úvahu i plán B – navézt sem z bližší lokality zeminu jiné barvy, čímž by se ovšem porušila barevná charakteristika našeho oválu, a to se mi vůbec nelíbí. Ovšem nebude-li vyhnutí, bližší košile než kabát. Dráhu udělat musíme. Když nebude dráha, tak je s mšenskou plošinou konec.

Máte časovou představu, jak dlouhou dobu potrvá obnova dráhy?

Celá akce by se dala stihnout během dvou měsíců. Je zde jen jedno nebezpečí – počasí. Nesmí být příliš velké vedro a deštivo. Navíc se potýkáme s úbytkem funkcionářů. Byly doby, že jsme své praporkáře půjčovali i na pražskou Markétu. Nyní bychom je potřebovali odjinud i my.

KAREL HORŇÁK