48. ročník Rally Bohemia je tady. Odstartuje v pátek odpoledne superspeciálkou v Sosnové. Druhá sobotní etapa odstartuje novou rychlostní zkouškou v Mladé Boleslavi, pak se přesune na Liberecko. Neděle už bude patřit čistě Boleslavsku. Kromě Staroměstské vložky se pojede ještě Krásná a Klášter.

Městská rychlostní zkouška se pojede v centru města v sobotu od 9 hodin. Trať povede přes Mírové náměstí, Jaselskou, přes Českobratrské a Komenského náměstí. Atraktivní divácká místa pak budou v Pivovarské ulici nebo u kruhového objezdu u TGM. Následovat budou dva průjezdy na RZ Kvítkovce, Chloudov, Bzí a Radostín.

Neděle bude patřit okolí Mladé Boleslavi. Dvakrát se pojede Staroměstská, Krásná (která navazuje na legendární Vinec-Skalsko) a nově také Klášter na Mnichovohradišťsku. Vítěz bude znám někdy okolo patnácté hodiny.

Ve startovním poli nechybí celá česká špička. Bohužel zahraničních posádek je v letošním startovním poli pomálu. „V rámci stodvacátého výročí továrního týmu Škoda motorsport pojedeme po delší době v zelených barvách. Čeká nás určitě náročný závod, moc se těšíme na nové tratě. Uvidíme, jak zamíchá průběhem soutěže počasí. To může být klíčový faktor, jak už nám Bohemka v minulosti mnohokrát ukázala,“ říká nejpovolanější z povolaných, mnohonásobný vítěz soutěže, Jan Kopecký. Stejně jako on pojedou s podporou továrny ještě dva mladíci Dominik Stříteský a Petr Semerád.

Ten byl nejrychlejší v pátečním shakedownu. Jeho kolega Dominik Stříteský pak prohlásil: „Oslovil mě pan Hrabánek s nabídkou startovat na Bohemce v továrním týmu Škoda Motorsport. Je to pro mě pochopitelně velká čest, obzvlášť v roce významného stodvacátého jubilea týmu. Jedná se zatím o jednorázovou akci, ale s velkým zájmem sleduji práci celého týmu. Je to prostě úroveň světového formátu.“

Ukázat se bude chtít určitě také domácí Filip Mareš: „Pro mě je Rally Bohemia jedním z vrcholů sezóny. Domácí soutěž, kde za námi přijde spousta kamarádů a fanoušků. A jsem moc rád, že tentokrát přijít mohou. My se budeme snažit v konkurenci tří továrních posádek prosadit a na domácím podniku obsadit bednu, což se nám ještě nikdy nepodařilo.”

A svůj ohlas přidal také vedoucí muž českého mistráku Václav Pech: „Na Bohemku se moc těším. Za mě je to jedna z nejhezčích soutěží u nás a zdejší rychlostní zkoušky jsou úžasné. Jsem rád, že se vrátil Vinec, který k Bohemce podle mého prostě patří. A jet před zraky stovek diváků městskou erzetu v historické části Mladé Boleslavi je super zážitek. Chtěli bychom co nejvíce konkurovat továrním posádkám a zajet co nejlepší výsledek.“