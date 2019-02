Semifinále začalo v pražské hale na Chodově lépe pro Rakovník, když jednu z šancí proti vítězi základní části proměnil přízemní střelou z trestného rohu ve 13. minutě Klaban. V obou brankách pak čarovali brankáři, a tak se skóre v dramatickém duelu měnilo už jen jednou zásluhou Trana v předposlední minutě při litické power play, kterému nahrával Branšovský.

Finále bylo strhující bitvou s dramatickým a šťastným závěrem pro Rakovník, který se po spolupráci Jana Trejbala s Tranem ujal v 8. minutě vedení. O dvě minuty později ale už bylo z Klimešovy hokejky vyrovnáno a o další dvě minuty později rozjásal rakovnické příznivce nejmladší hráč týmu Jan Trejbal druhou brankou po Klabanově asistenci. Tím však přetahovaná neskončila a tři minuty před přestávkou Vodenka finálové účty opět srovnal.

I druhá polovina byla plná šancí na obou stranách, ale gólman Lajtner opět čaroval a stejná kouzla vytáhl i při rozhodujících samostatných nájezdech, když mu jednou pomohla i tyčka.

Rozhodující zlatý nájezd pak proměnil Josef Trejbal a nastartoval tak rakovnickou radost a ovace.

Trenér děkoval ženě

„Velké poděkování patří klukům za pracovitost a lásku k našemu sportu, stejně tak jejich rodičům a trenérům Martinu a Jakubu Benešovi, Kopřivovi a Jílkovi, kteří je vedli od přípravek a žáků, stejně i Tomáši Babickému, jenž se jim věnuje v rámci Sportovního centra mládeže. Za mě patří velký dík mé ženě za neskutečnou toleranci,“ okomentoval play off a titul spokojený trenér Pavel Hraba.

Do play off šli přitom rakovničtí mladíci po základní části až ze čtvrtého místa. S jakým cílem šli do zápasů? „Semifinále jsme hráli proti Liticím, které bez ztráty bodu vyhrály základní část. Zaskočili jsme je první brankou, dostali pod tlak, výborně zachytal gólman. Ve finále jsme proti Mnichovicím, které postoupily přes Slavii Praha, napadali jejich rozehrávku, aby obránci neměli čas na přesnou rozehrávku. Nájezdy už jsou loterie, my je zvládli lépe,“ jásal kouč Rakovníka.

Šéf je za zlato rád

Spokojený s dalším úspěchem byl i předseda klubu Josef Ostaš. „Obrovský úspěch, Pavel Hraba má letošní double a po zásluze, kluky si vychoval a dovedl až ke zlatým dorosteneckým medailím, za které jsem rád a Pavlovi a klukům dorostenecký titul Mistra České republiky 2019 moc přeji,“ pochválil celý tým šéf klubu.

Statistiky



Semifinále

HC 1972 Rakovník 2

TJ So. Plzeň Litice 0



Finále

HC 1972 Rakovník 3

TJ So. Mnichovice 2 sn



HC 1972 Rakovník: Lajtner – Krejčí, Branšovský, Jan Trebal, Josef Trejbal, Klaban, Tran, Opelka, Prokop, Kasl, Hamouz.