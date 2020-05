Čekání na ní se ale pořadatelé rozhodli letos pořádně zpestřit. Ve spolupráci s početnou komunitou okolo počítačové hry Richard Burns Rally se rozhodli uspořádat tři virtuální Bohemky. Ta první se jela o víkendu. Obsahovala dva průjezdy na třech skutečných tratích opravdové Rally Bohemia. Gameři se tak například svezli na realisticky okopírované erzetě Vinec – Skalsko.

Z 668 přihlášených hráčů se jich do závodu nakonec zapojilo 417. Jenom 201 ale dokázalo náročných šest vložek o celkové délce 68 kilometrů dojet. Jak už to na Rally Bohemia bývá, do závodu opět promluvilo počasí. První polovina soutěže totiž byla zkrápěna deštěm, či zahalena hustou mlhou. Druhá trojce rychlostních zkoušek se odjela za sucha a dobrého počasí. Možná právě změny počasí měly za následek enormní počet odstoupených posádek v důsledku havárie.

Závod byl vypsán pro jednáct kategorií. Kromě bojů o pořadí v jednotlivých kategoriích se také závodilo a absolutní pořadí, kde byla cenou pro vítěze V.I.P. vstupenka na páteční celodenní program Rally Bohemia 2020 v Sosnové.

Nejlépe ze všech si na tratích vedl Dennis Zeťák s vozem Citroën C3 R5, který se s celkovým časem 39:42.08 stal absolutním vítězem 1. Virtual Rally Bohemia 2020.

Na celkové druhé příčce skončil Pavol Spišák s vozem Škoda Fabia R5 evo, který na vítěze ztratil necelých dvanáct sekund. Třetí příčku obsadil jeho bratr Štefan Spišák s časem 40:05.84 a také vozem Škoda Fabia R5 evo. Nejrychlejším domácím závodníkem se stal Tomáš Václavík, který se ztrátou 54.30 sekund na vítěze skončil na celkovém pátém místě.

Závodu se také zúčastnili někteří z organizátorů Rally Bohemia. Konkrétně Jan Šrámek (62. celkově, 43. v kategorii RC2) a Victor Trnka, který bohužel po havárii na čtvrté RZ odstoupil.

Vzhledem k oblibě virtuálních závodů v době pandemie se organizátor rozhodl do startu skutečné Rally Bohemia 2020 uskutečnit vždy na konci měsíce další virtuální podniky. Jedná se tedy o termíny 24.-30. 5 2020 a 24.-30.6. 2020.

Vítězové jednotlivých kategorií:

RC2: Dennis Zeťák (SVK)

RC3: Joaquin Perez (ESP)

RC4: Radim Krejčík (CZE)

RC5: Damian Malek (POL)

RGT: Juan Marzoa (ESP)

WRC: Michal Rokita (POL)

H/A: Dawid Wieczorek (POL)

H/4: Maciej Zawisza (POL)

H/2: David Rafaj (CZE)