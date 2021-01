Etapa čítající 456 závodních kilometrů zavedla dakarskou karavanu do bivaku v Al Qaisumah, který nebyl v původním plánu. Posádku týmu Big Shock! Racing potěšilo, že kamiony startovaly samostatně, mimo kategorie aut a bugin. Čeští závodníci tak měli prostor plně se soustředit na jízdu i navigaci.

A to se jim v první polovině etapy také výborně dařilo. Souboj na špici byl neuvěřitelně vyrovnaný, posádka Martina Macíka dokonce dlouho vedla a dokazovala, že s obávanými Mazy a Kamazy je možné rovnocenně soupeřit. „Na začátku to byl boj, byl tam výjezd po skále, ke kterému se skoro nedalo dostat. Letěli jsme a kličkovali mezi Kamazy, které se tam různě ztrácely, prášily nám, přetlačovali jsme se. Dokud jeden z nich neudělal pneumatiku. Pak jsme se seřadili a letěli dál ve svém tempu,“ popisuje vývoj závodu Martin Macík, který od začátku držel v nejlepší trojce průběžného pořadí čtvrtečního dobrodružství.

To platilo až do chvíle, kdy ve druhé části etapy jeho závodní speciál výrazněji poskočil na jedné z dun. „V posledních 100 kilometrech dun se celkem dařilo, ale při jednom skůčku přes dunku jsme ohnuli spojovačku, takže kola šla do véčka. Museli jsme zastavit, opravovat a strávili jsme tam, tipujeme, půl hodiny. Jakmile bylo hotovo, letěli jsme zase až do cíle,“ doplnil Macík, který nakonec dojel do cíle se ztrátou necelých pětadvaceti minut.

V celkovém pořadí pak před pátečním pokračováním klesl o jednu příčku. Momentálně je třetí za dvěma ruskými soupeři – Sotnikovem a Šibalovem. Jeho ztráta na čelo činí lehce před jednapadesát minut.