Čtyřiadvacetiletý Stříteský se dostal do čela 51. ročníku soutěže s centrem v Mladé Boleslavi po druhém měřeném testu, kdy předstihl Kopeckého, Mareše i Filipa Kohna, kterým se vstup do rallye vydařil nejlépe. V další erzetě mírně zaváhal Kopecký a propadl na třetí pozici.

"Přebrzdil jsem odbočku a nevěděl jsem, kam to pustit. Vzal jsem za ručku (ruční brzdu), přetočili jsme se a zadkem jsme bouchli do stráně. Nechali jsme tam asi sedm sekund," řekl Kopecký České televizi. Na Stříteského ztrácí 14 sekund. "Mladí kluci jedou opravdu rychle. Snažím se teď dostat v hlavě do svých 24 let, ale není to zas tak jednoduché. Budeme se ale snažit i v neděli," dodal dvaačtyřicetiletý desetinásobný český mistr.

Bohemia rallye pokračuje v neděli pěti rychlostními zkouškami.