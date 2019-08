Jeden z nejdůležitějších víkendů celého roku – domácí Velkou cenu v Brně – zahájil český závodník Filip Salač velice dobrým výkonem. V prvním tréninku sice nebyl spokojený, ale v tom druhém si zlepšil náladu a den ukončil se ztrátou jen osmi desetin na nejlepšího. Do nedělního závodu odstartuje ze 14. pozice.

Filip Salač na GP Brno | Foto: Ronny Lekl (Redox Prüstel GP Team)

Letní pauza v mistrovství světa silničních motocyklů je definitivně u konce a závodníci se opět pustili do práce a co víc, druhou polovinu sezónu rozjeli při české Velké ceně České republiky v Brně. Velice důležitý víkend čekal českého jezdce Filipa Salače, který samozřejmě chce domácímu publiku předvést co nejlepší výkon. Filip loni v Brně debutoval v Grand Prix na divokou kartu a letos zde jede ve své první sezóně jako stálý jezdec třídy Moto3.