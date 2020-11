„Sledovali jsme to všichni po domovech, když to hromadně nešlo. Všichni jsme fandili a všichni jsme měli radost, že se to povedlo,“ hlásí manažer boleslavského klubu Jaroslav Bílek. Hráčům dokonce zadal oba zápasy kvalifikace jako domácí úkol. Nasbírané zkušenosti potom v rámci klubu využili i pro tréninkové účely: „Už během zápasů jsme si ve skupině psali poznatky, takže jsme to využili i takhle. Pracovali jsme s tím potom i při dalších rozborech, vypíchli jsme si z toho nějaké věci. Vzhledem k tomu, že se nic nehraje, byla tohle skvělá příležitost vidět špičkový futsal a vidět, jak ten náš sport vypadá o pár levelů výš.“

Samotný postup považuje šéf Malibu za obrovský úspěch a velkou reklamu pro celý český futsal. Díky tomu, že sportovní dění bylo přerušeno, dostal navíc dvojzápas s Chorvaty i poměrně velký prostor v médiích. „Za normálního stavu, kdy se hraje v televizi spousta fotbalů, by si to tolik lidí nepustilo. Je super, že to bylo v České televizi a že se to povedlo takovým způsobem. Spousta lidí mi hlásila, že na to koukali a bylo to skvělé,“ uvedl k tomu Bílek a vzápětí dodal, že by bylo dobré, kdyby se i zápasy šampionátu dostaly na televizní obrazovky, aby byl futsal zase trochu blíž k široké veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že mistrovství se bude hrát v Litvě, plánuje boleslavský manažer vyjet do místa dění. Měl jsem to v plánu i v tom původním zářijovém termínu. I kdyby tam Češi nepostoupili, tak už jsem byl domluvený s kamarádem a s manželkou, že letošní dovolená bude v Litvě,“ říká jednoznačně. A pokud to situace ve světě dovolí, je rozhodnutý udělat si výlet do Pobaltí i v náhradním termínu, protože mít světový futsal takhle blízko je podle jeho slov ojedinělá příležitost.

Zatím se ale musí spokojit s prací uvnitř svého klubu. Hráči druholigového celku aktuálně pokračují v individuálním tréninkovém režimu a jednou týdně se sejdou i s trenérským štábem u videokonferencí, kde si pouští rozbory zápasů. „Teď je zrovna v plánu rozbor toho zápasu v Krupce, na to se těším, tam je spousta studijního materiálu o skvělém zápasu se skvělým týmem. I kluky to baví, jsme rádi, že jsme spolu takhle v kontaktu. Není to jen formální, probereme i věci okolo. Není to tak, že bychom dvě hodiny pouštěli video a vytýkali chyby, je u toho spousta srandy,“ popisuje tuhle netradiční tréninkovou metodu Jaroslav Bílek.

A zatímco první futsalová liga řeší potenciální scénář návratu, ve druhé lize se nic nemění. „Nevypadá to růžově. Budeme věřit, že se do haly dostaneme co nejdřív, ale rozehrát tu druhou ligu za daných podmínek není v našich silách. Ani info ze svazu zatím žádné není, takže jen čekáme,“ uzavírá manažer Malibu.