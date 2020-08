Když Luka procházel sportovním centrem, vybavily se mu vzpomínky na leden 2019, kdy těmito chodbami šel jako hráč Fuenlabrady na utkání Ligy mistrů. Pamatuji si, že jsme tu hráli s Fuenlabradou a prohráli o patnáct bodů. Když jsem dorazil, tak se mi to vybavilo. Už tehdy jsem měl možnost trochu poznat Nymburk i Prahu, Česko je hezká země," uvedl Luka Rupnik.

Pomohla vám tato vzpomínka i při rozhodování podepsat v Nymburce? Co bylo tím hlavním, co vás přimělo vybrat si Nymburk jako své další angažmá?

Hledal jsem ambiciózní projekt a Nymburk je podle mě krok dopředu po Antverpách. Hodně jsem se bavil s trenérem Amielem a také se Sašou (Sekuličem), kterého znám z národního týmu. To mi pomohlo s rozhodováním. Měl jsem z toho dobrý pocit.

Také osobně znáte i Martina Kříže, že?

Ano, byli jsme spolu před deseti lety v New Yorku na kempu. To je skvělý kluk. Také jsem se bavil s Jardou Bohačíkem, než jsem podepsal, abych se s ním poradil. A už jsem se také seznámil s Petrem Šafarčíkem, který mi psal a vítal mě v klubu. Už teď cítím, že tu bude skvělá parta a věřím, že i ostatní cizinci dobře zapadnou. Už se nemohu dočkat, až to začne.

Máte nějaký vzkaz pro fanoušky?

Nepochybuji o tom, že trenér skládá tým, který nechá na hřišti všechno. Já určitě. Budeme se chtít rvát o každý míč a hrát atraktivní basketbal. Snad to přinese i dobré výsledky. Fanoušci se mají na co těšit.

Třeba na vaše magické přihrávky?

Doufám. Uvidíme. Teď jsem pár měsíců nehrál, tak jsem trochu zreznul a budu se muset rozehrát, ale věřím, že časem něco ukážu.

Ale připravený musíte být. Vždyť jste trénoval s hvězdou NBA Lukou Dončičem…

Trénoval jsem jako vždy s kondičním koučem a už třetí rok se k nám připojil i Luka, než pak odjel dohrávat NBA. Ještě nejsem úplně v zápasové formě, ale proto začínáme už teď, abychom šli do sezony v co největší formě. Můj poslední zápas bylo finále Belgického poháru v březnu. Takže už jsem hodně natěšený, až budeme hrát. Teď je ale důležité, abychom se tu všichni sešli a ostatní kluci ze zahraničí bezpečně dorazili, což v těchto časech není snadné. Těším se, až všechny hráče a realizační tým poznám.

David Šváb