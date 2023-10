Futsalisté Malibu vyzvou v sobotu od 20.30 hodin na své palubovce soupeře z Vyšočiny.

2. Futsal liga Západ: Malibu Mladá Boleslav - Betis Kadaň | Foto: Miloš Moc

Na úvodní porážku ve druhé futsalové lize od Liberce dokázali futsalisté mladoboleslavského Malibu zareagovat tím nejlepším možným způsobem. Hned následující dva zápasy dokázali vyhrát.

Nejprve porazili ještě vloni prvoligovou pražskou Spartu na její palubovce, následně zvládli i domácí zápas proti Kadani.

Kadaň kladla tuhý odpor, v poločase domácí vedli 3:2 po dvou gólech ze standardek od Machů, který navázal na úvodní trefu Zajíčka.

V době největšího tlaku hostů, kteří se hnali za vyrovnáním, se ale nechal zbytečně vyloučit jejich nejlepší hráč Süssmilch. Malibu po skvělé kombinaci využilo Maryškou přesilovku, ale přidalo zásluhou tohoto hráče i další gól. Hosté pak sáhli ke hře bez brankáře, kterou zatlačili Růžovky na devět minut do obrany. Výsledkem ale byl jeden gól do každé z branek.

Foto: Opět bez bodů. Bruslaři nestačili na lídra na jeho ledě

„V utkání s Kadaní jsme byli pasivnějším týmem a soupeř hrál velice dobře. I přesto jsme do šaten šli s vedením o gól, hlavně díky brankáři Truksovi. Ve druhém poločase utkání zlomila červená karta hostujícího Süssmilcha. V následné přesilovce jsme zvýšili na 4:2,“ řekl po zápase domácí kouč Michal Bílek. A pokračoval: „Zvládli jsme i dlouhou hostující power-play a v utkání si připsali cenné tři body. Cením si zisku tří bodů po týmovém výkonu, i když soupeř byl lepším týmem na hřišti."

Jeho protějšek Marian Gorol dodal: „Utkání musím i přes prohru hodnotit kladně, výhru Boleslavi vychytal gólman, který byl nejlepším hráčem zápasu. My jsme podali skvělý výkon, za celý zápas jsme si vytvořili nespočet šancí, hráli aktivně a Boleslav jsem do ničeho vážného nepouštěli. Góly Boleslavi: po naší chybné rozehrávce, přímáku, z desítky, přesilovky, a při naší power-play.“ Našel i klíčový moment zápasu: „Utkání hodně ovlivnilo vyloučení našeho hráče. Hra v pěti se nám dařila, ale jak jsem již zmiňoval brankář byl jako zeď. Nedá se nic dělat, Boleslav si připsala tři body a my musíme makat stejně jako v tomto utkání a hlavně zlepšit koncovku.“

Zdroj: Youtube

Po týdnu se Malibu opět představí doma. V sobotu od 20.30 přivítá soupeře z Vysočiny – Bocu Chotěboř. Na tu Růžovky v domácím prostředí vůbec neumí. „Máme dvě vítězství v řadě, a jelikož hrajeme doma, povinnost nám velí přidat třetí. Nebude to ale nic jednoduchého, neboť Boce se v Boleslavi z nějakého nám neznámého důvodu daří ze všech našich soupeřů nejvíc. Chotěboř jsme doma naposledy porazili v roce 2018, v posledních dvou zápasech si jejich brankář dokonce odvezl čisté konto,“ říká kouč Bílek. Přitom venku by to šlo – na palubovce Bocy vloni bralo Malibu výhru 10:3.

Malibu Mladá Boleslav - Betis Kadaň 6:3 (3:2)

Branky: 6. Zajíček, 9. Machů, 20. Machů (10m), 29. Maryška (Maňas), 30. Maryška, 39. Maňas - 7. Süssmilch (Novák), 11. Novák (Myšička), 32. Kaidl (Myšička). Rozhodčí: Čurda, Vrtal. ŽK: Maňas, Machů, Maryška - Hrdinka, Myšička. ČK: 0 - 28. Süssmilch. Diváci: 100.

Malibu: Truksa - Maryška, Velechovský, Maňas, Vaněk (18. Hurdes) - Volf, M. Novák, Zajíček, Machů.