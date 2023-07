/ROZHOVOR/ Boleslavský kopáč si zahrál na mistrovství světa v Orlandu a skončil v první třetině širokého startovního pole. V sobotu navíc pořádá s přáteli první turnaj v Michalovicích.

Petr Polanka na Mistrovství světa ve footgolfu v americkém Orlandu | Foto: Archiv Petra Polanky

Učitel škodováckého učňáku Petr Polanka se rozhodně nenudí. Kromě hraní fotbalu, plážáku a futsalu propadl ještě jednomu z „kopacích“ sportů – footgolfu. Za sebou má aktuálně účast na mistrovství světa v americkém Orlandu a před sebou pořádání prvního turnaje na nově otevřeném hřišti v Michalovicích. „V USA to byl neskutečný zážitek, je to pro náš sport úplně jiný svět,“ říká po návratu z největší světové akce, které se účastnilo na šest stovek hráčů.

Pojďme na úvod vysvětlit krátce rozdíl mezi fotbalgolfem a footgolfem.

Fotbalgolf se hraje na speciálních hřištích, obecně technického rázu, s kratšími jamkami a umělými překážkami. Zatímco footgolf většinou kopíruje dlouhé jamky a bývá součástí golfového hřiště.

Nově je otevřené footgolfové hřiště na golfu v Michalovicích. Jak k tomu došlo?

S mým kamarádem Jirkou Šimandlem jsme dlouho chtěli realizovat nějaké nové hřiště, protože v Čechách jsou jen dvě na Ještědu a na Botanice. Aby bylo další místo na trénování a pořádání turnajů. A chtěli bychom také přitáhnout k našemu sportu nové hráče. Povedla se domluvit s Markem Dědinou na boleslavském golfu spolupráce a nové hřiště se bleskově během dvou měsíců vybudovalo v rámci jejich devítijamkové akademie.

A v sobotu se tady odehraje první turnaj.

V sobotu chystáme turnaj pro veřejnost. Věříme, že přijde hodně lidí si tento sport v přátelské atmosféře vyzkoušet. Bude to křest pro nové hřiště. Přijít může opravdu každý i ten, kdo nikdy nehrál. Pravidla a vše okolo rádi vysvětlíme na místě.

Otevírací turnaj v MichalovicíchZdroj: Archiv Petra Polanky

Za sebou máte čerstvou účast na mistrovství světa ve Státech. Jak těžké se bylo na světový šampionát vůbec dostat?

Sportovní stránka byla v pohodě, s kvalifikací nebyl problém, z české tour jsem šel z druhého místa. Horší už to bylo po časové, a hlavně finanční stránce. Náklady byly vysoké – startovné, letenky, ubytování, to všechno bylo potřeba zaplatit. Naštěstí se mi podařilo sehnat přes sponzory dostatek prostředků a cesta se mohla uskutečnit. Nakonec jsme z Čech letěli ve dvou.

Byla úroveň mistrovství v USA o level výše, než znáte z Evropy?

Úroveň byla srovnatelná s největšími evropskými turnaji. Rozdíl byl v šíři startovního pole. V Evropě nás hraje okolo dvou stovek, tady jich bylo šest set. A všichni kvalitní! Šlo o nejpočetnější turnaj v celé historii tohoto sportu.

Co organizace celé akce a hřiště?

Hřiště byla neskutečná. I ferveje byly upravené spíš jako greeny. To bylo něco famózního. Organizace ale místy trošku drhla. Pořadatelé s tím počtem účastníků asi možná přecenili svoje síly. Největší problémy byly s logistikou. Ale určitě je to pro ně poučení a příště už to bude lepší.

Jaká je úroveň a prestiž footgolfu v USA?

Je to opět srovnatelné s evropskou špičkou – Francií, Španělskem, Británií nebo Slovenskem. V severní i jižní Americe je základna hráčů velká a tomu odpovídá i zázemí hřišť a jejich počet. Třeba konkrétně v Orlandu, kde jsme hráli, šlo o šest speciálně vybudovaných footgolfových hřišť. V okolí Orlanda je pak dalších asi padesát hřišť.

Jaký byl klíč turnaje?

Mužská kategorie se hrála na třech hřištích. Každé hřiště jsme šli jednou, čtvrté kolo pak podle celkového umístění jako finálové kolo.

Jak dopadla tedy česká výprava?

Před odjezdem jsem chtěl skončit v první třetině, tajným cílem byl útok na nejlepší stovku, která prošla cutem do finálového kola elitní skupiny.

A jak to skutečně bylo?

Cutem jsem neprošel, ale první z cílů vyšel. Měl jsem ale trošku smíšené pocity, protože kdybych neudělal tři hloupé chyby, tak i ta stovka mohla klapnout. Dostal jsem se do B skupiny a čtvrté kolo jsem si šel už užít.

Kdo nakonec vyhrál?

Mezi muži vyhrál maďarský hráč Bence Bacskay, který tam zahrál naprosto neskutečně a za celý turnaj neudělal jedinou chybu. A v ženách bralo zlato Slovensko, které se na šampionátu prezentovalo ve všech kategoriích skvělými výsledky. Měli tam asi třicetičlennou výpravu. My ve dvou jsme ve spolupráci s nimi ale mohli řešit třeba ubytování.

Největší zážitek?

Už jenom na takovém turnaji startovat. Pro mě to byl zatím asi vrchol sportovního života. Skvělá atmosféra a kvalita těch hřišť. Navíc slunečná Florida, kterou jsme mohli i mimo turnaj poznat. Takže jednotlivé střípky se slily v jeden obrovský zážitek.

Co vás čeká v sezoně dál?

Pokračuje česká tour a na přelomu července a srpna švédské Open, na konci srpna pak to české.

