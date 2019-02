Čtyřicet dva medailí ze dvou soutěžních dnů, je znovu skvělá bilance potvrzující výsostné postavení Auto Škody ve Středočeském kraji.



Největší zásluhu na tomto úspěchu nese čtveřice Veronika Tondrová, Tereza Pužmanová, Markéta Tužilová (2002) a Kristýna Čanaky (2003).

Veronika Tondrová nenechala nikoho na pochybách o své plavecké kvalitě. Zvítězila ve všech devíti startech a přivezla devět zlatých medailí. Veronika je největším želízkem v ohni v posledním TOP závodě sezóny.



Tereza Pužmanová s bilancí 1x zlato, 5x stříbro, 3x bronz potvrdila, že její výkonnost roste a i ona bude trumfem na MČR.

Markéta Tužilová za dva dny plaveckého klání dokázala vybojovat 1x zlato, 6x stříbro, 1x bronz. Všichni věříme, že její sen a zároveň cíl – medaile v Kopřivnici, se letos stane skutečností.



Kristýna Čanaky, která zastupovala o rok mladší kategorii 2003, předvedla v Příbrami výborné výkony a její medailový příspěvek pro Mladou Boleslav byl 2x zlato, 2x stříbro, 2x bronz. I ona má dveře na vrchol sezóny otevřené. O to cennější je skutečnost, že MČR jejího ročníku se koná právě v Mladé Boleslavi.



Všechny čtyři byly členkami vítězných štafet na 4x50 VZ a 4x50 PZ, kde byla jejich dominance naprosto zřetelná a dvě zlaté medaile jsou právem v jejich držení.



O další úspěchy se mezi děvčaty postarala dvojice Alžběta Nováková (0-1-2) a Tereza Výmolová (0-0-3). Alžběta v silné konkurenci ročníku 2004 předvedla velmi povedené starty a určitě nebude na MČR svého ročníku chybět. Tereza zápolí s tréninkovým mankem, které způsobilo její zranění prstu. Tři bronzy jsou v tuto chvíli maximum, které mohla dosáhnout a další postup se poněkud vzdálil.



Karolína Šímová (03) doplavala na své motýlkářské trati těsně za hranicí postupu a musí čekat na páteční rozuzlení a tak trochu na zázrak.



Na první pohled se dvě třetí místa chlapců zdají jako neúspěch, ale Šimon Fišer (03) a Filip Švásta (02) dokázali, že se v nabitém startovním poli neztratí a pro oba letošní sezóna ještě zdaleka nekončí. Zaplavanými časy se kvalifikovali na nejdůležitější závody roku 2016.



Tento vrchol nemine ani Daniela Čančíka (03) a Kryštofa Fišera (02). Přestože na „bednu" v Příbrami nevystoupali, časy které dokázali zaplavat je katapultují do hlavních závodů MČR.



Eliška Slavíková, Eva Svobodová, Daniel Beneš a Štěpán Vrba plavali v rámci přeboru do desátého místa a na svoji premiérovou účast v hlavním finále sezóny si budou muset ještě nějaký čas počkat.



Cesta boleslavských plavců je prozatím velmi úspěšná, ale všichni vzhlíží k měsíci prosinci, který bude pro naše nejlepší měsícem pravdy.

MICHAL ČANAKY