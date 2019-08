Soustředění letos probíhá ve spolupráci s místním plaveckým týmem UKS Citizen Poznań. Boleslavští plavci tak mají kromě nových polských přátel k dispozici i profesionálního trenéra Bogumila Gluszkowskiho, který má za sebou zkušenosti i s polskými reprezentanty.

Svěřenci mají dvakrát denně plavecký trénink a dvakrát denně suchou přípravu. Pro mladší děti to znamená čtyři až pět hodin tréninku, pro ty starší pak přibližně pět a půl hodiny denně. „Polští trenéři navrhli, že nám ukážou své vlastní metody tréninku. My s nimi diskutujeme o tom, jaké plavci dělají chyby, případně jak tyto chyby odstranit. Zatím jsme neměli důvod si stěžovat, jejich přístup se mi líbí,“ říká trenérka mladších dětí Lenka Cibulková. Soustředění se zúčastnilo 29 českých plavců, a to ve věku 11 až 17 let.

Kristýna Žáková