Praha - Boleslavské plavání mělo na mistrovství dospělých jediného zástupce.

Partik Král | Foto: Archiv

Letošní léto milovníkům plaveckého sportu mnoho radosti nepřineslo. V našich zeměpisných šířkách se s nevídanou přesností střídaly sychravé dny s chladnými. Slunce jakoby si šetřilo své hřejivé paprsky až na samý konec prázdnin.



I přes nepříznivé počasí nepřišli trenéři, plavci i příznivci druhého nejvýznamnějšího olympijského sportu zkrátka. Prostřednictvím sportovních kanálů ČT 4 a Eurosport mohli sledovat vrcholnou soutěž roku – Mistrovství světa v čínské Šanghaji. Světový šampionát se vydařil a přední světoví plavci ukázali, že se odpovědně připravují na letní olympiádu v příštím roce. Pro české plavání je potěšitelné, že Londýn uvidí i dvě naše reprezentantky – polohovkářku Závadovou a Chocovou, která si zajistila letenku v závodě na 100 m prsa.



Je pochopitelné, že ve stínu světového šampionátu zůstalo letní mistrovství České republiky v padesátimetrovém bazénu pražského Podolí. My se k němu musíme vrátit.



Mladoboleslavské plavání na mistrovství zaznamenalo mimořádný zápis do jeho historie – sedmnáctiletý znakař Patrik Král vyplaval poprvé ve své sportovní kariéře postup do finále znakařské dvoustovky. Postup mezi osm nejlepších nebyl vůbec jednoduchý. Patrik startoval v dopoledním programu hned v první rozplavbě. Pro postup to znamená jediné – plavat naplno a co nejrychleji – konkurenti v následujících rozplavbách si totiž velmi přesně spočítají, jaký postupový čas stačí zaplavat.



Patrik Král z plaveckého oddílu Auto Škody Mladá Boleslav splnil svůj taktický plán do puntíku. A výsledek? Stal se sedmým nejrychlejším znakařem kvalifikace.



Elektronická časomíra Omega změřila v cíli čas 2;16,35. Plavec Auto Škody má finále v kapse. Ve finálovém závodě dohmátl Patrik Král osmý – čas 2;18,80. Na poloviční trati zaplaval jedenáctý čas a vyplaval si postup do finálového závodu „B“.



Dohmátl třetí (celkově 11.) časem 1;03,42 (v rozplavbě 1;03,13). Náš závodník zaplaval doplňkově polohový závod na 200 m. Čas 2;24,82 na postup mezi nejlepší nestačil.



Patrik Král zasluhuje za své vystoupení na Letním mistrovství České republiky pochvalu a uznání. Jeho výsledek je o to cennější, že závěrečná příprava ve venkovním bazénu místního akvaparku ani zdaleka neproběhla podle představ závodníka, jeho osobního trenéra, trenérské rady oddílu. Teploměr totiž ukazoval 12 stupňů Celsia! Při takové venkovní teplotě klesá rychle i teplota ohřívané vody…



Vážným nedostatkem se také stalo to, že jediným zástupcem Auto Škody na letním mistrovství byl právě Patrik Král. Po mnoha letech. Kristýna Pažoutová zůstala zcela mimo hru. Místo startu na šampionátu dala přednost cyklistice a kolečkovým bruslím s rodinou. Jolana Hojsáková předčasně ukončila plaveckou přípravu.

OLDŘICH KŘÍŽEK