Volejbalistky boleslavského Malibu za sebou mají dva odehrané víkendy v nové sezoně krajského přeboru. Předloňskou nedohranou sezonu končily na chvostu druhé ligy, v loňském covidovém ročníku krajského přeboru odehrály v podstatě pouze úvodní dvojzápas.

V té letošní už za sebou mají odehrané čtyři zápasy. Vstoupily do ní s omlazeným kádrem a novým trenérem, když Vojtěcha Burkerta, který se po doléčeném zranění vrátil k aktivní hráčské kariéře, nahradil Pavel Picek. Ten musel v prvním zápase skousnout porážku 0:3. „Očekával jsem trošku větší snahu z naší strany. A soupeř nás také trošku zaskočil,“ přiznal po prvním zápase. Do toho druhého výrazně obměnil taktiku, a to okamžitě začalo nést ovoce. „První zápas jsme trošku drželi taktickou tradici z minulých sezon, do druhého jsme to úplně překopali,“ dodal. A k vidění byla výhra 3:2 a první dva body do tabulky.

Další víkend do ní Bábofky přidaly hned šest bodů, když dvakrát vyhrály hladce 3:0 v Neratovicích. Dobře se tak naladily na nadcházející víkend, kdy je čekají hned dva dvojzápasy na domácí palubovce. V sobotu přivítají na palubovce haly boleslavského gymnázia v derby zápase Benátky nad Jizerou, hned v neděli přijedou soupeřky z Mělníka.

Malibu Mladá Boleslav - Brandýs nad Labem 0:3 (-20, -20, -21) a 3:2 (-19, 15, -24, 18, 10)

Neratovice - Malibu Mladá Boleslav 0:3 (-13, -18, -14) a 0:3 (-11, -10, -19)