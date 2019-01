Perly ve sportu? Rok 2018 ukázal vtipálky i filozofy. Přečtěte si úsměvné výroky

Fotbalové zlato putovalo do Francie, hokejový šampionát patřil Švédsku. Ovšem to nebylo všechno: uplynulých dvanáct měsíců přineslo ve sportu i spoustu zajímavých a vtipných výroků. Deník vybral ty nejlepší za celý rok. Posaďte se, některé perly stojí opravdu za to.

Vtipné hlášky a titulky ve světě sportu 2018. | Foto: Deník

Autor: Redakce