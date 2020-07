A na startu úvodní soutěže nemůže chybět posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel nově s vozem Ford Focus WRC. „Na start sezony se těšíme, ale jdeme do toho s respektem. Bohemka je za poslední dva roky nejnáročnější závod, který se v Česku jede. Předčí i Barum rallye ve Zlíně. Především počtem rychlostních zkoušek, osmnáct je opravdu hodně,“ uvedl Václav Pech.

„Navíc se v jedné sekci jede až pět měřených úseků,“ připomněl další záludnost Rallye Bohemia, která vede okolím Mladé Boleslavi a Liberce. „Vložky jsou na velkém prostoru, táhne se to od Boleslavi až ke Krkonošům.A tím, že se jede víc rychlostních zkoušek v jedné sekci, volí se různá nastavení podvozku a pro mechaniky je to také hodně náročné. Na trati nelze mít ani více defektů,“ vypočítal zkušený závodník.

V plné míře se tyto záludnosti projevily před rokem, kdy mělo během jedné sekce asi dvacet aut stejný defekt. „V jednom místě byla na krajnici vyjetá stopa, která obnažila starý beton skrytý asi deset centimetrů pod povrchem. Jenže kola aut vyhrabala tak hlubokou stopu, že končila hranou toho betonu, a v osmdesátikilometrové rychlosti to nebylo viditelné. Všichni se drželi té stopy a prorazili tam pneumatiku. To je taková rarita,“ zavzpomínal Pech, jak tehdy v cíli této vložky jedna posádka za druhou měnila to samé kolo.

Před rokem pořadím výrazně zamíchalo také měnící se počasí. „Bylo strašně obtížné zvolit pneumatiky. Předpověď sice ukazovala, že se počasí bude měnit, ale těžko to šlo odhadnout. Střídal se charakter povrchu. Pořadí se míchalo ne o vteřiny, nebo dokonce o desetiny, ale rozdíl byl třeba deset vteřin,“ pokračoval pilot, který loni dojel na Rallye Bohemia sedmý.

A právě z loňských zkušeností se chce plzeňská posádka poučit. Pech je přesvědčený, že to jde. „Využijeme právě zkušenosti z loňska. Vyzkoušeli jsme si tolik variant, že víme, jak které pneumatiky na jakém asfaltu kloužou. Ale samozřejmě že bych si nejraději přál stálé počasí a je mi jedno, jestli mokro nebo sucho,“ prohlásil.

POKORA I NATĚŠENÍ

O svých plánech zatím nechce moc hovořit, i když do sezony jde možná ještě malinko odhodlanější než v předchozích letech. Aby také ne, po patnácti letech se vrací za volant kultovního Ford Focus WRC, s nímž třikrát získal český titul.

„Počkal bych až po prvním závodě, možná ještě po Valašce, až uvidíme, nakolik jsme konkurenceschopní. Ta závodní pauza byla přece jen dost dlouhá,“ zůstal pokorný.

Zároveň ale prohlašuje, že příznivce rallye čeká velmi zajímavá sezona. „Přibyly nějaké nové tváře, třeba Petr Semerád,“ jmenoval za všechny.

Ani konkurence však nezahálela. I další jezdci vyrazí do sezony s novými auty, podobně jako Václav Pech s focusem WRC, s nímž zatím odjel jen exhibici v Sosnové a skončil pátý. „Ale tam jsme nejeli na výsledek, potřebovali jsme se naučit auto ovládat,“ podotkl Pech.

Třeba v posledním měřeném testu byla ale posádka EuroOil teamu nejrychlejší, těsně překonala i Jana Kopeckého s novou Škodou Fabií Rally2 Evo.

Teď si to tedy rozdají znovu, a naostro.

Na domácí trati mladoboleslavského týmu Škoda Motorsport vyhrál Pech zatím pouze jednou, v roce 2006. „Bylo by lákavé si to zopakovat. Pro nás je to obrovská výzva. Ale uvědomujeme si sílu škodovky, zvlášť na domácích tratích,“ připomněl 43letý jezdec, že většina rychlostních zkoušek se jede v blízkosti mladoboleslavské továrny. „Zůstáváme nohama na zemi, v minulé sezoně jsme tahali za kratší konec než oni. Ale pokusíme se je zaskočit,“ slíbil fanouškům.

Harmonogram letošní Rallye Bohemia je hodně podobný té loňské, jen s tím rozdílem, že páteční shakedown a exhibice se nezapočítávají do konečného pořadí. Během víkendu pak najedou posádky v 18 rychlostních zkouškách celkem 158 kilometrů. Cíl je plánován na mladoboleslavském náměstí v neděli po 15. hodině.