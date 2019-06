Mladoboleslavsko /FOTOGALERIE/ – Okresem hýbe Oldtimer Bohemia Rally, která odstartovala v pátek 14. června. Pokračovat bude i o víkendu.

„V pátek 14. června v 8:30 hodin odstartovaly posádky přihlášených vozidel z Mladé Boleslavi do Jizerských hor. Odpoledne se do pořadatelského města vrátily. Sobotní putování, které má start opět o půl deváté hodině ranní, je naplánováno do Českého ráje. Ten samý den se rally vrátí zpět v Mladé Boleslavi. Vše vyvrcholí večerním slavnostním vyhlášením výsledků s předáním cen,“ uvedl za Mladou Boleslav Pavel Šubrt.