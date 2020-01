CYKLOKROS – Sezonu nezačal podle svých představ. Na stupních vítězů se neobjevoval tak často, jako v minulých letech. V nejdůležitějším závodě sezony si však všechno vynahradil. Tomáš Paprstka skončil na mistrovství republiky v cyklokrosu druhý. „Druhé místo beru jako malé vítězství, protože Michael Boroš je naše jednička,“ řekl v cíli jezdec kolínské stáje Remerx Scott Team.

ATLETIKA – Úspěšněji než před rokem si vedla kolínská atletická výprava na halových přeborech Středočeského kraje v kategoriích dospělých, juniorů a dorostu, které proběhly v přetlakové hale na pražském Strahově. Atleti v modrobílých dresech i přes absenci řady špiček (Pražáková, Dalecký, Buranská, Kozárek, Krejča, Olivová) vybojovali 37 medailí, z nichž 16 bylo zlatých.

FUTSAL – Koncem ledna sehrála v kutnohorské hale na Klimešce utkání česká futsalová reprezentace. Jako soupeř dorazil na přípravné utkání ukrajinský výběr. Zápas skončil výhrou hostů poměrem 4:2.

RALLY – Martin Macík mladší měl na Dakaru 2019 našlápnuto minimálně na umístění na stupních vítězů. Držel se na třetím místě, ale pak přišla osudná pátá etapa. Vylomené pravé přední kolo, několik neprojetých kontrolních bodů a vyloučení z hlavního závodu. Navzdory velkému zklamání sedlčanský bojovník nic nezabalil. I ve zbytku závodu proháněl se svým kamionem elitní posádky a nakonec vybojoval druhé místo v doplňkovém semi Dakaru, které však bylo jen malou náplastí.

FOTBAL – Fotbalisty Záryb na Mělnicku opustil trenér Zdeněk Svoboda. Ten vyslyšel nabídku z profesionálního fotbalu a odešel z I. A třídy do Polska.

BASKETBAL – Basketbalový Nymburk vládne nejen mezi dospělými! Dvoudenní celorepublikové finále chlapecké kategorie Sportovní ligy vyhráli středoškoláci z Gymnázia Bohumila Hrabala. Triumfu předcházel téměř „hollywoodský“ obrat očekávaného finálového souboje s gymnazisty z Prostějova.

TAEK WON DO – Mělničtí taekwondisté ze školy Hansoo Petra Limprechta získali v Praze devět ocenění za nejlepší bojovníky a rozhodčí loňské sezony. Celkově se Taekwodno Hansoo v národní lize umístilo na druhém místě a v extralize skončili na čtvrté pozici. Ve svých kategoriích byli nejlepší v národní lize Vojtěch Beneš, Barbora Hlavsová, Jiří Pekárek a Anna Walterová. V extralize potom zvítězili Jiří Beránek, Lenka Brunthansová, Jan Hlavsa a Petra Novotná.

HOKEJ – Krajské výběry hokejistů do patnácti let zápolily na západě Čech o titul v mládežnickém mistrovství republiky. Středočeská reprezentace našla během čtyřdenního programu v karlovarské KV Areně jediného přemožitele v sedmi zápasech a obsadila konečné třetí místo. Porážka s později stříbrným Libercem (3:7) poslala hráče ze srdce Čech na druhé místo skupiny a tedy do závěrečného boje o bronz.

HOKEJ – Hokejový útočník Radim Vrbata se vrátil na místo činu. Nejslavnější odchovanec boleslavského hokeje obsadil v Bruslařském klubu nově vzniklou pozici sportovního ředitele.

FLORBAL – Vstup do nového roku si mladoboleslavští florbalisté zpestřili účastí na Poháru mistrů ve švédském Gävle. V konkurenci vítězů ostatních špičkových evropských soutěží se však českým šampionům nedařilo. V krátkém turnaji čtyř týmů prohráli obě utkání a skončili čtvrtí.

ÚNOR

BASKETBAL – Basketbalista Petr Benda odehrál při domácím zápase Ligy mistrů proti Fuenlabradě své sedmisté utkání v dresu Nymburka.

POLE ART – Dominika Martínková z Křince a Viktorie Dušánková z Dymokur na Nymbursku dosáhly na mistrovství světa v Rusku na stříbrné medaile v pole art. Ve své sbírce už měly titul mistryň světa.

PARA SPORT – Paralyžař a paratriatlonista Jan Tománek byl vyhlášen čtvrtým nejlepším handicapovaným sportovcem České republiky za rok rok 2018.

FUTSAL – Tradiční zimní halový turnaj fotbalových rozhodčích středních Čech ovládl v Kolíně spojený výběr Rakovníka a Kladna, přestože hned první duel prohrál. Na palubovce haly obchodní akademie se sešlo celkem šest výběrů.

TENIS – Mělnický Jan Šátral v Milovicích po čase znovu ovládl halové mistrovství republiky jednotlivců. Ve finále porazil dvakrát 7:6 oddílového kolegu Robina Staňka.

POZEMNÍ HOKEJ – Pozemní hokejisté HC 1972 Rakovník přidali k mistrovským titulům z roku 1993 a 2012 v pořadí třetí. Loňskou extraligou prošli takřka bez zaváhání a i v závěrečném play off české halové extraligy kralovali v čele s nejlepším střelcem Petrem Procházkou. Zlatá parta z Rakovníka se tak dočkala splnění snu a zlatých medailí i vstupenky do evropského poháru.

POZEMNÍ HOKEJ – Závěrečné duely play off české extraligy v pražském Edenu zastihly rakovnické pozemní hokejistky ve výborné formě. V semifinále si nejprve poradily s královéhradeckou Slavií a v dramatickém finále byly čtyři minuty od zlatých medailí. I když nakonec obhájkyním titulu Slavii Praha podlehly, stříbrné medaile jim v letošní sezoně rozhodně sluší.

PLOCHÁ DRÁHA – Bývalý plochodrážní jezdec Filip Šitera, který kvůli zranění musel předčasně ukončit aktivní kariéru, byl jmenován manažerem české reprezentace.

FOTBAL – Rodák z Mělnicka, fotbalista Pavel Bucha, přichází na hostování z celku Plzně do Mladé Boleslavi.

FUTSAL – Sporťáci Deníku obsadili na futsalovém MČR novinářů v Berouně bronzové pozice.

POZEMNÍ HOKEJ – Ještě nedozněla jedna únorová pozemkářská radost v podobě titulu mistrů republiky pro pozemní hokejisty HC 1972 Rakovník a už tu byla další a opět ve zlaté podobě! Tentokrát se o ni zasloužili dorostenci stejného klubu, kteří v play-off zvládli všechny dramatické momenty včetně samostatných nájezdů, ten rozhodující proměnil ve finále na zlatou radost z mistrovského titulu České republiky Josef Trejbal.

BŘEZEN

HOKEJ – Dva hráči kolínského hokejového kádru reprezentovali ČR. Útočník Luboš Kozák a obránce Lukáš Bezděk byli nominováni do českého národního univerzitního týmu. Ten bojoval o medaile na 29. Zimní světové univerziádě v Krasnojarsku v Rusku. Nechyběli ani tři hráči Nymburka – Petr Josefus, Daniel Arnošt a Daniel Kolouch.

HOKEJ – Hokejisté Čáslavi potvrdili dobré výkony a dostali se do finále krajské ligy, kde se utkali s Černošicemi. Ve třetím finálovém utkání urvali výhru díky brance v prodloužení, a stali se tak mistry soutěže.

FOTBAL – Trenérská výměna se odehrála v PRVOLIGOVÉ Příbrami. Ve fotbalovém klubu po téměř dvou letech skončil své působení trenér a sportovní ředitel Josef Csaplár, kterého nahradil Roman Nádvorník.

VOLEJBAL – Volejbalisté Příbrami překvapivě skončili svou pouť už v osmifinále play-off, kde nestačili na Ústí nad Labem, kterému podlehli 1:2 na zápasy.

FUTSAL – Roli největšího favorita na postup do nejvyšší české soutěže kladenští futsalisté nepotvrdili. Nejlépe se v celé sezoně v západní skupině dařilo nováčkovi z Českých Budějovic. Boleslavské Malibu skončilo páté, nováček z Příbrami se po roce vrací o patro níž.

VOLEJBAL – Volejbalisté Mělníka po loňském postupu z krajského přeboru druhé třídy nenašli výraznější překážku ani o patro výš. Ještě nikdy se žádnému mělnickému mužskému týmu nepodařilo umístit na vyšších pozicích v rámci soutěží českého volejbalového svazu.

FOTBAL – Pouhými šesti podzimními body se pasovali do role hlavního adepta pro návrat do okresu. Na jaře už se fotbalisté Benátek B v I. B třídě špatnými výsledky a skládáním jedenáctky netrápili. Vedení klubu tým z odvetné části odhlásilo.

VOLEJBAL – Dva nula na sety a 16:12 ve třetím vedli volejbalisté Aera Odolena Voda ve čtvrtém čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže. Na odvrácení konce sezony to ale nestačilo. Obrat favorizované Dukly Liberec řídil Jan Štokr, který zaznamenal 29 bodů. Severočeši získali sérii v poměru 3:1.

HOKEJ – Hokejisté BK Mladá Boleslav přešli v předkole play-off přes Zlín a ve čtvrtfinále narazili na neoblíbeného soupeře z Liberce. Boleslav nakonec v souboji v nejlepší osmičce podlehla pozdějším finalistům v poměru 1:4 na zápasy.

DUBEN

BASKETBAL – Basketbalistům Kolína skončila sezona. Třetí rozhodující zápas předkola play off nezvládli, na palubovce Ústí nad Labem prohráli o jedenáct bodů a do vyřazovacích bojů se nepodívají. Tam naopak proklouzlo domácí Ústí, které vyhrálo sérii dva jedna na zápasy.

AQUATLON – Již popáté hostila Příbram nejlepší aquatlonisty. A tentokrát se na startu sešla opravdu velká konkurence. Startovní listina čítala celkem 287 závodníků a závodnic, což je nejvyšší počet napříč všemi závody na českém území. Svou příslušnost k české elitě potvrdil Tomáš Zikmund, který skončil v domácím závodě těsně pod vrcholem, když obsadil stříbrnou příčku.

VOLEJBAL – Volejbalisté Kladna skončili v extralize na čtvrtém místě. Zachránili sice špatně se vyvíjející čtvrtfinálovou sérii s Brnem, v semifinále ale nestačili na silný Liberec a v bitvě o bronz se sklonili v obou zápasech před Ostravou. po základní části sedmá Příbram prohrála s Libercem už ve čtvrtfinále, tam skončila rovněž Odolena Voda po prohře s Českými Budějovicemi. Benátky skončily na posledním místě a sestoupily.

BADMINTON – Mistrem republiky smíšených družstev se stal tým BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou. „Červení“ dotáhli svou unikátní jízdu tímto extraligovým ročníkem, kde ani jednou nepoznali chuť porážky. V nedělním finále udolaly Benátky brněnský celek Badminton FSpS MU poměrem 5:3 a po čtyřech letech pozvedly vítěznou trofej.

FLORBAL – Mladoboleslavští florbalisté neobhájili post český ligových šampionů. V ostravském Superfinále podlehli domácím Vítkovicím 3:4, a obsadili tak bronzovou příčku.