Na nejdelší trati 3 000 metrů dosáhl absolutně nejlepšího času 9:07 vítěz kategorie muži 20 až 39 let Jan Švadlenka. Pod deset minut to zvládli také druhý v této kategorii Michal Suchý (9:18) a vítěz kategorie muži 40 let a více Jiří Miler (9:43).