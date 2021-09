Nestárnoucí Jiří Miler (Lawi Stars - 35:04) vyhrál nejen kategorii 40 – 49 let, ale i celkově proběhl cílem jako první. Celkově druhé místo obsadil Zbyněk Letko (KSK Jičín – 36:32), který zároveň vyhrál kategorii 18 - 39 let). Absolutně třetí pak doběhl Jakub Syrovátka (Lawi Stars – 38:30).

Půlmaratonu kraloval Jan Videcký z AC Mladá Boleslav (1:17:46) před Daliborem Bartošem (LIAZ Jablonec – 1:23:23), který vyhrál kategorii 40 – 49 let. Absolutně třetí doběhl Martin Kouba (Praha – 1:28:12), druhý za Videckým v kategorii 18 – 39 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.