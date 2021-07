Velkou část areálu zaplnila auta a depa jednotlivých účastníků. Podívaná na upravené automobily a čilý ruch, nebo naopak odpočinek závodníků před jízdou, to byla pastva i pro oči amatérských motoristů. Podle ředitele autodromu Pavla Dušánka sem přijelo zhruba 150 posádek, některé i ze zahraničí.

„Příprava tratě trvala dva dny, nejdůležitější bylo přemístit a smontovat všechny zábrany, protože teď jsou potřeba jiné, než třeba na akce, co tady mají autoškoly. Bezpečnosti věnujeme maximální pozornost,“ uvedl ředitel Dušánek. „Přesto se u takových závodů nedá nehodám zabránit. Může selhat technika, rupne hadička, guma…“

Podle něj se na „Racing arénu“ přijeli podívat lidé, co se chtějí bavit, nebo sbírat zkušenosti: „Závodní tratě v Čechách jsou specifické, jiné než třeba ve Švédsku. Tak řada z dnešních návštěv potřebuje objet i akce jako je Bohemka,“ poznamenal.

Návštěvníkům organizátoři připravili pestrý program, včetně přejímek, shakedownu a paralelních jízd současných i historických vozidel, exponátů ze skupiny Group B Parade a souběžně jedoucí ECO energy Rally Bohemia.

S nablýskanou zelenou škodovkou 120 S rally přijel i Horst Stránský z Vrchlabí. „Jsem bývalý závodník, jezdil jsem za mlada skoro 20 roků. Jezdil jsem ale okruhy a kopce a mým snem bylo jet nějakou soutěž,“ vyprávěl. Jeho vůz, s nímž dorazil do Sosnové je jeho původní stroj, se kterým jezdil kopce, ale pak si ho přestavěl na rallyové auto a Rally Bohemia s ním už pojede počtvrté. „Teď je to show, ale pojedu s dcerou celou trasu,“ řekl Stránský.

Kdekdo se ohlédl i za Fordem s modrou metalízou, vyrobeným v roce 1972 a předloni dopraveným do Čech ze Španělska. Jako navigátor do něj usedl František Poláček, pro kterého je motoristický sport koníčkem 25 let: „Bohemku jsem jel třináctkrát, ale s tímhle krásným fordem pojedu poprvé. Těším se na zážitky, na adrenalin. Rally už patří k mému životu, i když profesně se věnuji jinému oboru,“ zmínil Poláček.

Jeho mechanik Jiří Beránek popsal, co vše bylo s vozem potřeba udělat, aby mohl být v tak bezvadném stavu: „Generálky se dočkal motor, převodovka taky, komplet zrepasovat diferák, aby to šlapalo, také doladit pro české předpisy, spousta věcí měla propadlou homologaci.“ Jak doplnil, fordka ve Španělsku absolvovala tři závody, ale pak deset let nejezdila. „Aktuálně má za sebou první ročník Rallye Český Krumlov Revival, kde se jí podařilo vybojovat první místo, takže krásná premiéra, uvidíme jak se nám bude dařit tady,“ pochlubil se mechanik.

V Sosnové si diváci mohli vybrat mezi vstupenkou na hlavní tribunu za 350 korun, vedlejší tribunu za 300 korun, nebo míst na stání za 200 korun, ze kterých byla též vidět většina trati. Další Racing arény budou umístěné v sobotu na Chloudově, v Pelíkovicích a Hodkovicích nad Mohelkou. V neděli pak v Rokytovci, Dolním Cetně a Krásné vsi. Zajímavostí je i závod elektromobilů. Ty po průjezdu celého startovního pole „ostrých“ aut a veteránů odjedou rychlostní zkoušky Sosnová, Chloudov, Bzí, Radostín a po prvním průjezdu také Staroměstskou v Mladé Boleslavi.

Rally je zařazena do Mistrovství České republiky v rally, Mistrovství České republiky v rally historických automobilů a na své si přijdou i milovníci rallyových legend. Letos se opět v rámci Rally Bohemia představí i účastníci Poháru vozů s alternativními pohony.