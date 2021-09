V několika kategoriích uspěli i domácí borci. Třídu do 125 kubických centimetrů vyhrál Michal Vecko, na čtvrtém místě skončil Lukáš Fikker. Ten potom ovládl kategorii Twin, v níž na 14. místě skončil další reprezentant domácího městeckého autoklubu David Kužela. Ve třídě do 600 kubíků pak dojel Michal Vecko pátý a Luboš Koňák sedmý.

Nejen sportovní, ale i společenskou událostí byly od dávných časů závody motocyklů na dymokurském okruhu. Platilo to i uplynulý víkend, kdy si závodníci i návštěvníci nemohli přát lepší počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.