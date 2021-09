Pátek přinesl poslední letošní Dětský sportovní den, kde si dvě stovky dětí mohly vyzkoušet dopravní hřiště a další sportovní aktivity. Sobota patřila závodníkům na tratích B a C, přičemž delší 53kilometrové „béčko“ tradičně odstartovalo od zákaznického centra slavné automobilky. Závodu na delším okruhu se účastnilo 351 cyklistů, kratší trasu C absolvovalo 346 zájemců. Absolutním vítězem v kategorii mužů se stal Tomáš Višňovský, ženám kralovala Klára Pavelková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.