V sobotu 13. a v neděli 14. července musí lidé v Mladé Boleslavi počítat s omezením městské hromadné dopravy v souvislosti s 46. ročníkem Rally Bohemia. Omezeny budou linky: A, 40, 50 a 60, které nebudou moci projíždět některými ulicemi, a tak budou muset autobusy končit v zastávkách Na Výstavišti popř. U Sportu (otočí se na kruhovém objezdu).

1. SOBOTA RZ Staroměstská od 8:00 do 14:00

Linka A: bude využívat ze zastávky U Sportu objízdnou trasu Jaselskou ulicí a následně přes Čejetice na Hlavní nádraží. Zpět pojede po stejné ose až do zastávky U Sportu.

Linka 40: zrušeny budou spoje jedoucí v čase 7:30, 10:00, 12:30.

Linka 50: zrušeny budou spoje jedoucí v čase 8:02, 8:25, 10:02, 10:25 (nebude možné obsloužit směr Vinec).

Linka 60: pro spoje v 8:25, 11:25, 13:25 platí trasa linky ze zastávky Na Výstavišti Jaselskou ulicí do Čejetic a zpět platí.



2. NEDĚLE RZ Staroměstská od 11:00 do 19:00

Linka A: bude využívat ze zastávky U Sportu objízdnou trasu Jaselskou ulicí a následně přes Čejetice na Hlavní nádraží. Zpět pojede po stejné ose až do zastávky U Sportu.

Linka 40: zrušeny budou spoje jedoucí v čase 12:30, 15:00, 17:30.

Linka 50: zrušeny budou spoje jedoucí v čase 14:02, 14:25, 18:02, 18:25 (nebude možné obsloužit směr Vinec).

Linka 60: pro spoje v 13:25, 16:35 platí trasa linky ze zastávky Na Výstavišti Jaselskou ulicí do Čejetic a zpět.