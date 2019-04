Stejně jako proti Otrokovicím ukončila sérii hned po čtyřech utkáních a potřetí v řadě postupuje do Superfinále. Předloni v něm prohrála právě s Chodovem, loni potom v prodloužení přetlačila Vítkovice. Rovněž letos se Technologové postaví Vítkovicím, které vyřadily Spartu.

„To, že tak silný tým jako Chodov porazíme 4:0, jsem před sérií opravdu nečekal. Máme čtrnáct dní na přípravu na Superfinále, v kterém budeme chtít předvést nejlepší výkon sezony,“ prohlásil kouč vítězné Boleslavi Jan Pazdera.

Poslední zápas semifinále se pro jeho tým zpočátku nevyvíjel dobře, Chodov začal aktivně. Koutného rána ještě skončila na břevně, po sedmi minutách už domácí vedli. Ondřej Vošta po rychlé útočné akci vystřelil přes obránce přesně na zadní tyč. Už dvě minuty nato hosté srovnali. Přesilovku využil dorážkou Tomašíkovy rány Jiří Curney. Hosté dopravili míček do sítě ještě jednou, jenže Natov jej ze vzduchu napálil vysokou holí. Po první třetině se tak hrálo nerozhodně 1:1.

Prostřední dějství patřilo spíše Mladé Boleslavi. Hosté měli několik slibných šancí, ovšem využili jen jednu. Po Curneyho nahrávce zpoza branky procpal míček za Baráka Jakub Bína. Po čtyřiceti minutách vedli Středočeši 2:1. Ve třetí části se však o ukončení celé série ještě museli poprat. „Dnes to bylo hodně těžké. Zvládli jsme udržet koncentraci na naši hru téměř po celý zápas,“ hodnotil Pazdera.

„Nezlomila nás ani rychlá otočka Chodova ve třetí třetině a obětavou hrou v oslabení jsme ubránili vítězství,“ pochválil svůj tým za výkon ve třetí třetině i fakt, že Boleslav ubránila čtyři z pěti chodovských přesilovek.

Úvod poslední dvacetiminutovky byl divoký. Martin Koutný hned po půlminutě srovnal tvrdou střelou z pravé strany a potom stál na konci jediné přesilovkové kombinace, která Pražanům přinesla gól. Domácí tak obrátili na 3:2, jenže hned vzápětí našel Curney před brankou Jakuba Bínu, který nadvakrát překonal Baráka.

Nakonec vítězný gól vstřelil opět Jiří Curney, když po sólové akci a pěkné kličce lehkým obloučkem přehodil Baráka. Definitivní pojistku na postup do Superfinále přidal produktivní útočník necelou minutu před koncem, kdy hráli domácí bez brankáře. Po dobré práci Natova převzal Curney na ose hřiště míček a dovedl ho do prázdné branky. Završil tím hattrick a zároveň také zajímavou statistiku. Boleslav dala v každém utkání proti Chodovu gól do prázdné brány soupeře.

„Čtyřikrát jsme byli blizoučko, ale máme prázdné ruce i duši. To mluví za vše. Boleslav byla v klíčových okamžicích vždy o kousek lepší, a proto zaslouženě postoupila do Superfinále,“ uznal po sérii, která byla vyrovnaná herně, nikoli výsledkově, trenér Chodova David Podhráský.

Technologové vyhráli čtvrté utkání 5:3, celkem zvítězili v play off už posedmnácté v řadě a od obhajoby mistrovského titulu je dělí jedna jediná výhra. Superfinále se bude hrát v neděli 14. dubna v ostravské Ostravar Aréně.

Chodov – Technology 3:5

Branky: 8. Vošta (Řezáč), 41. M. Koutný (Sýkora), 43. M. Koutný (Sýkora) – 10. Curney (Tomašík), 35. Bína (Curney), 43. Bína (Curney), 52. Curney (Natov), 60. Curney. Rozhodčí: Valenta, Žďárskž. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:1.

Chodov: Barák – Pražan, Maxa, Mikeš, J. Koutný, Kašovský, Vošta, T. Vávra, M. Vávra, Pražák, Ondrušek, Sýkora, Řezáč, M. Koutný, Švajný, Matejčík, Krbec, Podhráský, Doubek.

Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Zakonov, Novák, Höffer – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Tad. Chroust – Tom. Chroust, Řehoř, Gruber.

Michal Konvalina