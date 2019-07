Motoristický svátek je tady. O víkendu se pojede na Mladoboleslavsku a Liberecku 46. ročník Rally Bohemia. Spíše tedy na Liberecku.

Komplikovaná dopravní situace v centru Mladé Boleslavi letos závodníky nepustí na městskou zkoušku Bondy, v rozpisu pak pro letošek chybí u tradiční průjezd Vincem. Závodní vozidla se tak v ostrém tempu představí boleslavskému publiku pouze při dvou erzetách Staroměstská. V sobotu bude druhý závodní den touto zkoušou začínat, v neděli pak celá letošní Bohemka na cílové rampě končit.

Kromě toho bude závodní speciály možno vidět v servisní zóně na hoškovickém letišti a také během dnešního shakedownu na trase Loukov – Kruhy.

I tak ale bude na co koukat. V pátek se hned dvakrát pojede na autodromu v Sosnové, sobotní a nedělní program přinese dohromady hned dalších osmnáct měřených úseků.

Parádní podívanou pak slibuje hlavně pohled do startovního pole. Domácí tým Škoda Motorsport se představí i letos v posílené sestavě ve složení Jan Kopecký / Pavel Dresler a Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen. Diváci se mohou těšit na šestnáct automobilů kategorie R5 a dvě dvojice vozů starších specifikací WRC a S2000.

Jako první vyrazí na trať úřadující mistři světa WRC 2 Jan Kopecký / Pavel Dresler na Škodě Fabia R5 evo. Ti budou útočit na své již sedmé mladoboleslavské vítězství v řadě, přičemž pro značku ŠKODA by to bylo dokonce desáté vítězství v řadě na Rally Bohemia. Za nimi bude následovat trochu překvapivě vedoucí posádka průběžného pořadí MČR v rally Filip Mareš / Jan Hloušek (Škoda Fabia R5). Třetími startujícími budou Václav Pech / Petr Uhel (Ford Fiesta R5), kterým se poslední dva závody vůbec nevydařily a na Rally Bohemia budou určitě chtít tento nepříznivý trend zvrátit. Druhá posádka továrního týmu ŠKODA Motorsport Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen přijíždí jako průběžní lídři letošního mistrovství světa v kategorii WRC 2 Pro. Rally Bohemia bude jejich prvním startem v České republice a budou tedy hlavně získávat nové zkušenosti na specifickém profilu českých asfaltových tratí. Vzhledem k rychlosti teprve osmnáctiletého Kalle Rovanpery je však třeba i s nimi počítat na nejvyšší příčky. Elitní pětku startovní listiny budou uzavírat smolaři jak loňské Rally Bohemia, tak zejména nedávné Rally Hustopeče, Jan Černý / Petr Černohorský (Škoda Fabia R5), kteří také mají oprávněné medailové ambice. A vlastně úplně to samé lze říci i dvojici Miroslav Jakeš / Petr Machů s další Škodou Fabia R5.

Atraktivní diváckou podívanou zaručují vozy třídy 4, kde uvidíme šest posádek. Pět exemplářů „plnokrekvníků“ Porsche 997 GT3 bude doplňovat jeden Fiat Abarth 124 rally Martina Rady. Za zmínku stojí také v Mladé Boleslavi jako obvykle pěkně obsazená tradiční škodovácká třída 7, kde se spolu utká šest „ačkových“ Fábií a jedna Felicia.

Z pozice lídra českého mistráku do něj půjde boleslavský pilot Filip Mareš. „Letošní sezona nám zatím výsledkově vychází a na Bohemii jedeme v roli vedoucí posádky českého mistrovství,“ těší sedmadvacetiletého jezdce. „Rozhodně se ale průběžným výsledkem nechceme nechat uchlácholit. Naše jízda má pořád rezervy a my na nich nepřestáváme pracovat,“ dodává Filip Mareš.

I když je Filip v Mladé Boleslavi doma, tratě letošní „Bohemky“ doznaly řady změn. Soutěž se vrací do lokalit, na kterých se jezdilo v minulosti a domácího pilota tak čeká dvanáct úplně nových rychlostních zkoušek. „Je skvělé, že se pořadateli Rally Bohemia podařilo trať závodu přivést na nové tratě. Ostrých kilometrů v okolí Mladé Boleslavi sice ubylo, za to přibylo spoustu nových úseků na Liberecku, které slibují velkou sportovní hodnotu. Na ty se těšíme nejvíce, dobrý rozpis bude pro výsledek závodu důležitý,“ odhaduje ještě před začátkem „seznamovaček“ jablonecký navigátor Jan Hloušek.