Golfové hřiště v Michalovicích bude o nadcházejícím prodlouženém víkendu hostit jeden z největších turnajů v Česku tohoto roku. Nepůjde o však o klání golfové, nýbrž footgolfové.

A oproti zvyklostem se nebude hrát na hřišti devítijamkové akademie, ale footgolfisté poprvé zkusí kurz mistrovské osmnáctky. „Golfistům zabereme jenom první devítku mistrovského hřiště, kde bude navrtáno osmnáct jamek,“ prozrazuje za pořadatele FIFG 500 Footgolf Czech Edition 2024 Jiří Šimandl. Ten během čtvrtečního dopoledne přiblížil i přípravy chystaného turnaje: „Zatím je to docela divoké, ale všechno běží, jak má. Během čtvrtka dolaďujeme poslední jamky, aby na páteční start bylo vše připravené.“

Právě v pátek proběhne v areálu jednoho z nejvyhlášenějších českých golfových resortů tréninkové kolo a odpolední turnaj celebrit. „Samotný večer pak bude patřit slavnostnímu zahájení turnaje, které bude mít i charitativní podtext,“ přibližuje Šimandl.

Samotný turnaj, který byl zařazen do druhé nejvyšší možné kategorii s ratingem 500, bude probíhat dvěma mistrovskými koly v sobotu a v neděli. Sobotní odpoledne pak bude patřit také doprovodnému turnaji dvojic. Samotný mistrovský turnaj se pak bude hrát zvlášť mužské a ženské kategorii.

„Očekáváme účast přes šedesát hráčů. Původně jsme plánovali o něco vyšší, ale měsíc před akcí jsme ještě byli nuceni řešit nějaké organizační věci s federacemi, ale i tak je účast slušná,“ popisuje hlavní organizátor akce. Podle jeho slov bude ale startovní pole i tak našlapané. Chybět nebudou ani hlavní hvězdy Ben Clarke, nebo Slovák Josef Němec.

Z domácích želízek v ohni sice budou absentovat z nejrůznějších důvodů Jan Šišpela, Jakub Děkan i Petr Polanka, který toho času reprezentuje v dresu národního týmu plážového fotbalu na turnaji v Itálii. Ale i tak by měli být české, potažmo boleslavské, barvy hodně vidět v podobě zmiňovaného Jiřího Šimandla, nebo Jana Šislera. Sekundovat jim jistě budou také další hráči ze Španělska, Irska nebo Maďarska. V ženském turnaji pak bude k vidění česká a slovenská špička v čele s mistryní světa Lucií Čermákovou.

Turnaji by navíc mělo přát počasí. „V sobotu to opět vypadá na nádherné letní počasí. V neděli by se mělo trošku ochladit, ale to nám asi po parné sobotě bodne,“ věští dobré podmínky Jiří Šimandl.