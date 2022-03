Mistr české republiky s Mladou Boleslaví, bronzový s českou reprezentací na mistrovství světa, brankář sezony české Superligy, člen All-stars týmu mistrovství světa, 7. nejlepší florbalista světa a nově také vítěz ankety Mladoboleslavský sportovec roku. To je vizitka nového sportovní krále Mladé Boleslavi, florbalového brankáře Lukáše Bauera. Ten vyhrál letošní ročník prestižní sportovní ankety, jejíž vyhlašovatelem je statutární město Mladá Boleslav.

Galavečer slavnostního vyhlášení proběhl ve středečním podvečeru v Domě kultury a na podiu se kromě nejlepších sportovců města vystřídali také zpěvák Martin Maxa nebo populární bojovník MMA Karlos Vémola, který předal ceny v hlavní kategorii. Večerem provázala osvědčená dvojice z Televize Nova Inna Puhajková a boleslavák Petr Plintovič.

Chlapík o Spartě, Švýcarsku i NHL: Potřebuji jistotu jednocestné smlouvy

V anketě se na druhém místě za Bauerem umístil český reprezentant v judu Adam Kopecký, pomyslný bronz si odnesla cyklokrosařka Kristýna Zemanová, čtvrtý pak byl fotbalista Marek Matějovský.

Mistři České republiky ve florbale pak ovládli i druhou nejsledovanější kategorii kolektivů, mezi mládežnickými kolektivy zvolila za vítěze odborná porota složená ze sportovních odborníků, novinářů, klubových činovníků a dalších osobností města hokejové dorostence BK Mladá Boleslav.

Na postu nejlepšího trenéra vystřídal letos druhého florbalistu Petra Novotného cyklokrosový kouč Petr Dlask, mezi krajánky obhájil první místo hokejista švédské Frölundy Radan Lenc. Mezi talenty do 18 let vyhrál minikárový jezdec Stanislav Červený, v internetovém hlasování veřejnosti na webu města posbíral nejvíce hlasů hokejbalista Lukáš Lhota, do síně slávy mladoboleslavského sportu byla uvedena atletická trenérka Brigita Schafferová.

Jednotlivec: 1. Lukáš Bauer (florbal), 2. Adam Kopecký (judo), 3. Kristýna Zemanová (cyklokros), 4. Marek Matějovský (fotbal), 5. Vojtěch Koudelka (atletika), 6. Filip Mareš (rally), 7. David Šťastný (hokej), 8. Michal Lhotka (vodní záchranná služba), 9. Ladislav Töpfer (atletika), 10. Matěj Stránský (cyklokros), 11. Ludmila Pavlíková (karate), 12. Lukáš Lhota (hokejbal), 13. Lukáš Práchenský (páka), 14. Veronika Výmolová (vodní záchranná služba), 15. Tereza Vaníčková (cyklokros), 16. Dominik Machů (futsal), 17. Lea Laryšová (fotbal), 18. Monika Žapková (florbal), 19. Michael Hetzendorfer (esport), 20. Jakub Říman (cyklokros).

Kolektiv: 1. Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav (florbal), 2. BK Mladá Boleslav (hokej), 3. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (cyklokros), 4. AC Mladá Boleslav (atletika), 5. Malibu Mladá Boleslav (futsal), 6. Škoda Motorsport (rally), 7. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (karate), 8. FK Mladá Boleslav (fotbal), 9. Laureta Škoda Auto Team (rally), 10. Taekwon-do-Ge-Baek Mladá Boleslav (teakwon-do), 11. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (házená), 12. Florbalová akademie Mladá Boleslav (florbal), 13. Sportovně střelecký klub Škoda Mladá Boleslav (sportovní střelba), 14. TJ Sokol Podlázky – Dalovice (národní házená), 15. Ško-Energo Mladá Boleslav (basketbal), 16. BK Kraso (krasobruslení).

Talent do 18 let: 1. Stanislav Červený (minikáry), 2. Viktorie Fišerová (plavání), 3. František Jelínek (biatlon), 4. Barbora Jeřábková (cyklokros), 5. David Verner (plavání), 6. Vanda Dlasková (cyklokros), 7. Jan Zoufalý (florbal), 8. Lukáš Mašek (fotbal), 9. David Moravec (hokej), 10. Antonín Jelínek (biatlon), 11. Václav Ježek (cyklokros), 12. Jakub Zejbrdlich (atletika), 13. Berenika Navrátilová (golf), 14. David Pekař (vodní záchranná služba), 15. Karolína Frydrychová (cyklokros).

Kolektiv mládeže: 1. BK Mladá Boleslav dorost (hokej), 2. AC Mladá Boleslav žákyně (atletika), 3. Převýběr.cz Florbal Mladá Boleslav junioři (florbal), 4. Vodní záchranná služba ČKK Mladá Boleslav (vodní záchranná služba), 5. Brillon Racing Team (cyklistika), 6. Black Tigers Mladá Boleslav (cheerleading), 7. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav (judo), 8. Minikárklub Mladá Boleslav (minikáry), 9. Auto Škoda Mladá Boleslav (plavání), 10. Vem Camará Capoeira (capoeira), 11. FK Mladá Boleslav U19 (fotbal).

Krajánek: 1. Radan Lenc (hokej), 2. Michal Burian (atletika), 3. Tomáš Hyka (hokej), 4. Daniel Kozma (fotbal), 5. Soňa Řehořková (krasobruslení), 6. Martina Folprechtová (fotbal), 7. Vojtěch Mozík (hokej), 8. Ondřej Rudzan (fotbal), 9. Jan Jaroměřský (hokej), 10. Marcel Malina (hokejbal).

Trenér a cvičitel: 1. Petr Dlask (cyklokros), 2. Petr Novotný (florbal), 3. Jan Ondrášek (judo), 4. Lenka Vernerová (vodní záchranná služba), 5. Karel Popovič (capoeira), 6. Michal Bílek (futsal), 7. Petra Janečková (cheerleading), 8. Radim Rulík (hokej), 9. Jan Videcký (sportovní střelba), 10. Karel Jarolím (fotbal), 11. Ludmila Pavlíková (karate), 12. Petr Stružský (fotbal), 13. Martin Mrvík (fotbal), 14. Radek Novák (florbal).

Síň slávy: Brigita Schafferová (atletika)

Vítěz internetového hlasování: Lukáš Lhota (hokejbal)

Živý los poháru přihrál Dobrovici soka z A třídy. Svaz chce soutěž zatraktivnit