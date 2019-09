Benátecký extraligový tým naopak opouští Denisa Šikalová, jenž bude v nadcházející sezóně hostovat v týmu FSpS MU Brno.

"Jsem rád, že se mi podařilo s Ágnes doladit její start v našem týmu. Již dva roky jsme byli v kontaktu, a letos se podařilo uskutečnit její hostování v našem týmu. Potřebovali jsme posílit na pozici singlové hráčky, která by byla zároveň z Evropské Unie. Věřím, že bude posilou týmu a zároveň ji přeji hodně úspěchů v našem klubu. Ohledně Denisy Šikalové, ta v loňské sezóně nedostávala vzhledem k nabitému kádru tolik příležitostí jak by si asi představovala a i letos by situace nebyla jiná, proto, když přišla finančně zajímavá nabídka z týmu FSpS MU Brno na hostování, nechtěli jsme Denise bránit, protože je to na české poměry jedna z nejlepších deblových hráček. Navíc vzájemná dohoda obou klubů neumožňuje její start proti našemu týmu. Denise, která bude i nadále trénovat v Benátkách přeji hodně zdaru v nových barvách" konstatoval prezident klubu Petr Martinec.

Staronovou posilou extraligového týmu Benátek nad Jizerou bude šestadvacetiletý indický reprezentant a v současné době 41.hráč světového žebříčku Dey Subhankar. Ten již benátecký dres v minulosti oblékal konkrétně v sezóně 2016/17, kdy se představil v 10 zápasech. Indický reprezentant vloni v listopadu na turnaji Saarlorlux Open porazil hvězdného Lin Dana.