Vancouver - Kateřina Novotná měla v úvodní olympijské rozjížďce problémy, nakonec ale postoupila.

Kateřina Novotná. | Foto: ČTK

Krátce před třetí hodinou ranní středoevropského času se benátecká rychlobruslřka Kateřina Novotná představila poprvé na olympijských hrách ve Vancouveru.



Novotná nastoupila do třetí rozjížďky úvodního závodu na 500 metrů. Do třetí rozjížďky s ní nastoupila také největší favoritka závodu Číňanka Meng Wang, která tuto jízdu také vyhrála dokonce v novém olympijském rekordu.



Novotná neodstartovala dobře a dvě kola jela třetí za Polkou Maliszewskou. Ve třetím kole se ale Novotná před Polku dostala, ta se navíc po předjížděcím manévru poroučela na zem. Rozhodčí ale žádné zavinění české závodnice neviděli, a tak se Kateřina mohla radovat z postupu do čtvrtfinále. To se v kanadském Vancouveru jede až v noci ze středy na čtvrtek.

Postupující do čtvrtfinále:



1. Meng Wang (CHN)

2. Eun-Buyl Lee (KOR)

3. Jessica Gregg (CAN)

4. Yang Zhou (CHN)

5. Katherine Reutter (USA)

6. Seung-Hi Park (KOR)

7. Kalyna Roberge (CAN)

8. Ha-Ri Cho (KOR)

9. Elise Christie (GBR)

10. Arianna Fontana (ITA)

11. Alyson Dudek (USA)

12. Kateřina Novotná (CZE)

13. Marianne StGelais (CAN)

14. Sarah Lindsay (GBR)

15. Evgenia Radanova (BUL)

16. Veronique Pierron (FRA)