Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Vítězem čtyřiačtyřicátého ročníku Rally Bohemia se stala posádka ve složení Jan Kopecký a Pavel Dresler, kteří na start vyrazili s číslem jedna. Reprezentovali továrního tým ŠKODA Motorsport s vozidlem Škoda Fabia R5.

Druhou příčku pak obsadili Václav Pech junior a Petr Uhel s vozidlem Ford Fiesta R5 a bronz si z letošního ročníku odváží Jan Černý a Petr Černohorský s automobilem Škoda Fabia R5. Všem třem medailistům jsme položili tři otázky. Rovněž jsme vyzpovídali i Romana Krestu, šestinásobného vítěze Bohemky, který se na její start vrátil po čtyřech letech a umístil se na krásném pátém místě.

Jak jste spokojen se svým výsledkem?

Kopecký: Vyhrát v Boleslavi a ještě k tomu s vozem Škoda znamená vždycky něco navíc. Jsme tedy maximálně spokojeni a víc jsme si přát ani nemohli.

Pech. Cítím se výborně. Druhé místo v takovéto konkurenci je naprosto fantastické. S prvním místem jsme ani nepočítali. To, co jsme si předsevzali, se nám povedlo a my jsme maximálně spokojeni.

Černý: Chtěli jsme být blíže Kopeckému, ale vlivem počasí i naší špatné volby pneumatik se nám to nepodařilo. Je to možná trochu horší výsledek, ale když se na to podívám z celkového pohledu, tak třetí místo je skvělé a já jsem rád, že jsme ukázali rychlost na erzetách, kde nebyli ideální podmínky a dojeli jsme do cíle.

Kresta: S výsledkem jsem spokojený. Člověk musí stát nohama na zemi. Dlouho jsem nejel a tohle je skvělý výsledek. Jsem nadmíru spokojený.

Jak se Vám jelo?

Kopecký: Bylo to těžké. Podmínky na trati byly komplikované. Potýkali jsme se s blátem a mokrem. Navíc se počasí stále střídalo.

Pech: Bylo to hodně těžké, a to z důvodu častého deště. Bylo vytaháno hodně bláta. Bylo těžké zvolil vhodné pneu, ale nám se to naštěstí vždycky povedlo.

Černý: Jelo se dobře, i když to bylo velmi náročné kvůli proměnlivému počasí. Z toho důvodu bylo i těžké zvolit správné pneu. Rovněž bylo občas složité odhadnout, co si můžete za volantem dovolit.

Kresta: Jelo se bez problému. Nemuseli jsme řešit žádný zásadní problém a auto nemá ani škrábnutí.

Letos byl přidán okruh Městská. Jak hodnotíte tuto novinku?

Kopecký: Město teď bude mít hromadu práce, aby dalo do pořádku poničené chodníky. Divácky to možná bylo atraktivní, ale pro nás jezdce je to spíše nutné zlo. Musíme být hodně opatrní, jelikož obrubníky jsou blízku a musíme dát velký pozor, abychom si neponičili auto.

Pech: Z mého pohledu tahle trať byla tak trochu nesmysl. Já městské vložky nemám zrovna v oblibě, ale uznávám, že pro diváky mohou být atraktivní. Podle mě to tady ale bylo nastavené dost špatně a myslím si, že ani lidé z toho moc neměli. Už před zkouškou jsme řediteli závodu doporučovali, aby tuto zkoušku zrušil. Neposlechl a výsledek vidíte sami. Poničené chodníky a dlažební kostky, které se válí všude.

Černý: Já jsem ho vyhrál, takže mě se moc líbil. Já si myslím, že k závodům patří a čím víc se přiblíží lidem, tím lépe.

Kresta: Já bych tuto zkoušku označil za nešťastnou. Myslím si, že si kvůli ní přidělali zbytečně starosti. Všude můžete vidět vytrhané dlažební kostky mezi kterými jezdci museli kličkovat. Asi se to nepodařilo úplně tak, jak mělo. Pominuli ale tuhle část, všechno fungovalo perfektně a organizátoři si zaslouží pochvalu.