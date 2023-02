Přesvědčivý výkon Olivera Solberga ve Švédsku: jednadvacetiletý syn bývalého mistra světa v rally Pettera Solberga se spolujezdcem Elliottem Edmondsonem zvítězil v kategorii WRC2 s náskokem 42,3 sekundy před posádkou Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen. Solberg s Edmondsonem, kteří jeli s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, zajeli na osmi z 18 rychlostních zkoušek celé soutěže nejrychlejší časy ve své kategorii. „Je to fantastické, skvělý pocit! Byl to pro nás oba úžasný víkend, jeli jsme bez chyb a opravdu konzistentně,“ zářil Solberg v cíli po 302 měřených kilometrech. Švédsko-britská dvojice byla ve skupině Rally2 nejrychlejší již během úvodní Rallye Monte-Carlo, avšak zde nebyla zapsaná do hodnocení kategorie WRC2.

Naproti tomu mistři světa kategorie WRC2 Emil Lindholm a Reeta Hämäläinen zažili nešťastný start do svého tažení za obhajobou titulu. Finská smíšená posádka, startující rovněž s jedním z vozů Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, sice šla po druhé etapě do vedení ve své kategorii, ale hned v následující rychlostní zkoušce Lindholma překvapila nečekaná zatáčka. „Z loňska jsem si byl jistý, že tohle místo je rovné. Ale nebylo tomu tak. Auto vjelo do sněhové bariéry. Museli jsme zastavit a očistit chladič od sněhu,“ vysvětlil Lindholm časovou ztrátu téměř dvou minut. Finská posádka se poté s velkým nasazením probojovávala zpět pořadím a nakonec obsadila v kategorii WRC2 sedmé místo.

Zásluhou této nehody se hlavním soupeřem Olivera Solberga stal juniorský mistr světa v rally z roku 2021 Sami Pajari (Škoda Fabia RS Rally2). Po první etapě dělilo oba kolegy z týmu Toksport WRT pouhých 13 sekund. Během 10. etapy ale Pajari ve vysoké rychlosti, které zde díky použití pneumatik s hroty místy přesahovaly 180 km/h, chyboval. „Ve velké vyjeté koleji jsem ve vysoké rychlosti při jízdě na pátý rychlostní stupeň ztratil kontrolu nad zadní částí vozu. Roztočili jsme se, ale naštěstí jsme mohli pokračovat,“ vysvětlil 21letý Fin. Pajari se spolujezdkyní Enni Mälkönen doháněli časovou ztrátu 40 sekund čtyřmi nejrychlejšími časy kategorie WRC2 a nakonec v této kategorii skončili třetí. „Již v minulosti jsme měli několik šancí na pódiové umístění. Nakonec se nám to podařilo, a ten pocit je opravdu příjemný,“ řekl Pajari v cíli.

V dalším z mnoha střetů se sněhovými bariérami neměli Jari Huttunen se svým spolujezdcem Anttim Linnaketem tolik štěstí. Oba Finové dojeli v sobotu do poledního servisu na pozoruhodném třetím místě v kategorii WRC2. Krátce nato se ale vůz Škoda Fabia Rally2 evo, provozovaný týmem Printsport, zastavil v hlubokém sněhu. I přes heroické úsilí diváků uběhly více než tři minuty, než se Huttunen a Linnaketo opět vydali na cestu.

Marco Bulacia z Bolívie se španělským spolujezdcem Diegem Vallejem dojeli v kategorii WRC2 pátí a přivezli čtvrtý vůz Škoda Fabia RS Rally2 do první desítky dané kategorie. Kategorii WRC Masters Cup vyhrazenou pro jezdce starší 50 let vyhrála rovněž posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2: Michał Sołowow a jeho spolujezdec Maciej Baran z Polska z týmu Orsák Rally Sport.

Po švédském sněhu, ledu a teplotách pod bodem mrazu čeká na posádky během nadcházejícího kola FIA Mistrovství světa v rally prach, horko a nadmořská výška místy přes 2000 metrů. Dalším podnikem v kalendáři je Mexická rally, která se koná od 16. do 19. března 2023.