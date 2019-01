Mladoboleslavsko - Rozjíždí se anketa Sportovec Mladoboleslavska – do pátku přijímáme nominace.

Nejúspěšnější sportovec Mladoboleslavska za rok 2011 | Foto: videolive.cz/Jaroslav Houštecký

Jednadvacátý ročník ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Mladoboleslavska startuje!

Už se to blíží. Rok se s rokem sešel a je na čase bilancovat a také odměňovat nejlepší za posledních 365 dní.



A populární anketa Sportovec Mladoboleslavska je tady. Termín galavečera byl určen na polovinu března. K tomu ale později.



Redakce Boleslavského deníku nyní dává dohromady nominační lístek. Pomoci s ním můžete samozřejmě i vy. Pošlete svůj tip na sportovce, který by neměl v nominaci chybět na mailovou adresu jaroslav.bilek@denik.cz s krátkým popisem dosažených úspěchů v roce 2013. Nominace lze také přinést osobně do redakce Boleslavského deníku.



Redakce k nim pak přidá své návrhy a první hlasovací kupon vyjde po uzavření nominací. Termín uzávěrky byl určen na 17. ledna. O konečné podobě a zařazení či nezařazení do hlasovacího kuponu rozhoduje redakce Boleslavského deníku.



Následovat bude opět hlasování, tak jej dobře znáte, na třech nezávislých kanálech – hlasování novinovým kuponem, hlasování na internetu a své řeknou také oslovení odborníci a osobnosti. Vítěze tradičně určí nejnižší součet pořadí těchto tří hlasovacích toků.



Vyhlašovat vítězové se budou v tradičních kategoriích: jednotlivec, kolektiv, trenér a cvičitel, sportovec do 18 let, adrenalin a bojové sporty, krajánek, cizinec, veterán a hendikepovaný sportovec.



Zároveň také můžete posílat své návrhy do vyhlašovaných kategorií fair play.



Letošní slavnostní vyhlášení bude mít jednu novinku. „Půjde vlastně o návrat ke kořenům ankety. Pro diváky máme řadu překvapení, ale to nejzásadnější je, že po třech letech spolupráce s externí agenturou, je letos jediným vyhlašovatelem Boleslavský deník," prozradil šéf středočeské divize Deníků Jiří Macek.



„A věřte, že se máte na co těšit. I když ani my sami zatím nevíme přesně na co," dodal trochu tajemně Macek.