Střední Čechy – Utkání 6. kola a jedna předehrávka 8. kola, to byl program nohejbalové Witte Automotive Extraligy mužů.Mistr ligy z Benešova dostal tvrdý direkt v Karlových Varech, které zřejmě budou v letošním ročníku pro Šacung velkou hrozbou. Druhý den pak alespoň vyprovodil nováčka. Výhru nad nováčkem ze Vsetína si dokázaly připsat i Čelákovice. Podstatně hůře se dařilo nováčkovi z Českého Brodu, který inkasoval kanára na kurtech Čakovic.

Čakovický dlouhán Kurka sváděl četné souboje na síti s českobrodskou oporou Milošem Petřinou. Výsledek utkání nakonec více potěšil pražského hráče, kteří udělili Českému Brodu kanára. | Foto: Ljuba Straková

K. Vary – Šacung Benešov 6:1

Přesně před třemi roky Šacung naposledy v lázeňském městě padl. Když v prvním deblu Makarovi s Holubem nestačili k výhře tři mečboly, odstartovali tím zmar hostů. Aby Šacung prohrál tři trojice v utkání, to už jen tak někdo nepamatuje. Od ještě větší potupy uchránil hosty výhrou v zápase singlistů Doubrava.

„Byla to hrozná mizérie, nehrálo se nám vůbec dobře. Zcela jsme propadli v koncovkách a také jsme se nedokázali vypořádat s větrným počasím. Raději však spadnout na zem teď, než aby se nám to stalo na konci soutěže,“ řekl kapitán týmu František Kalas.



Sp. Čelákovice – Vsetín 6:3

Čelákovičtí rozhodli o svém vítězství ve střední části utkání, byť v úvodu vedli hosté. Jak Kaděrova trojice, tak Kolenský s Vrtiškou ve třetím deblu, poté Plachý v singlu a Plachého trojice čtyřmi body v řadě udeřili. Soupeř, kterému se zranil klíčový hráč Perun, už stačil jen korigovat. Tečku dala výsledku výhra Flekače s J. Kaděrou

„Pro někoho se to zdá jako snadné vítězství, ale do zranění Peruna jsme se museli moc snažit na získání každého setu. Rozhodující byla vložená dvojka a singl, tím jsme podložili naše vítězství,“ vysvětloval k utkání čelákovický Martin Spilka.

Čakovice – Sj. Český Brod 6:0

Utkání mělo náboj zejména pro bývalé čakovické hráče T. Cibulku a Petřinu, ale ty výsledek asi nepotěšil. Pražský celek v plné síle režíroval celý průběh utkání. Brod mohl pomýšlet na výhru jen ve druhé trojici Petřiny, M. Kaděry, Sýkory a třetí debl v podání Sachla se Sýkorou, ale oba zápasy ve třetím setu nezvládl.

„Byl to asi nejhorší zápas, který jsme letos odehráli. Soupeř měl výborné obě první dvojice, kde nás přehrál. Trojice však tak dobré nemá a musím říci, že jsme to Čakovicím hodně ulehčili. Rozhodující byla prohra v obou trojicích, kdy v té první měl soupeř štěstí a taktéž jim pomohli rozhodčí. Druhou trojici jsme si pak svými chybami prohráli sami,“ zhodnotil utkání hrající českobrodský trenér Jan Cmíral.

Šacung Benešov – Vsetín 6:1

Hosté bez zraněného esa Peruna neměli mít moc nadějí, ale výsledek je pro ně krutý. Šacungu totiž vzdorovali odvážně, ale v koncovce selhávali. Skóre tak narůstalo jen na jedné straně. Klíčový byl už úvod, kde jak Doubrava se Stejskalem, tak Makara s Holubem v deblech bodovali. Dva body zajistila Ešnerova trojice s Kalasem a Řehákem.

„Vsetín k nám dorazil bez zraněných Peruna i Novosada a měl to tedy velmi těžké. My jsme nechtěli zopakovat sobotní špatný výkon, nic jsme nepodcenili. Tentokrát nám vyšel nástup a i když soupeř bojoval, měli jsme až na drobné výjimky celé utkání pod kontrolou,“ řekl kapitán František Kalas.

Ostatní výsledky 6. kola: Modřice – Žatec 3:6.

1. Šacung Benešov 7 5 1 1 36:21 11

2. Karlovy Vary 6 3 3 0 33:21 9

3. Modřice 6 4 1 1 32:22 9

4. Žatec 6 4 0 2 30:20 8

5. Čelákovice 6 2 2 2 25:29 6

6. Čakovice 6 2 1 3 25:26 5

7. Vsetín 7 1 0 6 20:38 2

8. Český Brod 6 0 0 6 12:36 0