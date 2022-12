V Prostějově se konalo Mistrovství České republiky v karate. Boleslavské karate reprezentovala pětice závodníku z TJ Auto Škoda. Jako první nastupoval v kata dorostenců Tadeáš Schovánek. I přes solidně zacvičená kata Jion a Bassai Dai do finálové čtyřky nepostoupil.

V kata veteránu startoval Ladislav Mareš, který toužil projít do odpoledního finále. Semifinálový zápas ovšem prohrál nejtěsnějším rozdílem s úřadujícím mistrem republiky Krátkým. Vybojoval tedy bronzovou medaili a opět nechyběl mezi nejlepšími.

Do kategorie veteránek už se zařadila i Ludmila Nentwich. Ta měla velká očekávání a jasně stanovený cíl. Přivézt do města automobilů zlatou medaili. Už po rozcvičení bylo jasné, že týdenní onemocnění si vybírá svou daň a Nentwich zvažovala odstoupení z celého turnaje. V semifinále kata prohrála 1:4 se závodnicí z Litomyšle a čekal ji zápas o bronz. V něm soustředěným výkonem zvítězila 4:1.

V odpoledních hodinách nastoupila boleslavská karatistka do své silné disciplíny kumite žen BRH. V pohledném semifinále jednoznačným výkonem porazila 3:0 svou soupeřku. Do finále nastoupila s jasně nastavenou taktikou, které se držela a titul mistryně republiky si nenechala utéct.

„Po tak složité sezoně a vleklém zranění je toto vítězství velice emotivní a cenné. Když mi v květnu praskla šlacha v chodidle, málokdo věřil, že bych ještě mohla závodit. S velkou pokorou beru každou možnost nastoupit znovu na tatami. Ráda bych poděkovala své rodině a TJ Auto Škoda za podporu a možnost dělat, to co miluju,“ hlásila šťastná bojovnice.

Neděla patřila kategorii žáků. Renat Tokariev nastupoval v kumite mladších žáků do 32 kilogramů. Po tvrdém kopu na hlavu, který měl být trestán, prohrával 0:3. Podařilo se mu snížit na 2:3, více bohužel udělat nešlo. Naštěstí dostal ještě možnost v opravných bojích a čekal na něj zápas o třetí místo. I tady rozhodčí neměli příliš šťastnou ruku a bodované techniky byly sporné. Renat bodoval až jako druhý, a výsledek 1:1 proto znamenal prohru a nepopulární bramborovou medaili.

Jako poslední se na tatami představila Agáta Schovánková, a to v kumite žákyň do 42 kg. I přes velice bojovný výkon nestačila na závodnici z Ústí nad Labem, která další zápas také prohrála. „Pro sourozence Schovánkovi a Tokarieva to byla premiéra na MČR, kterou zvládli naprosto skvěle. Odměna za skvělé výkony a dřinu, kterou podávají celou sezonu,“ dodala ze trenérský tým Ludmila Nentwich.