Poděbrady /FOTO/ - Pestré překážky, komplikované obraty a konkurence těch nejlepších. Mladí parkuroví jezdci první červnový víkend soutěžili v Poděbradech na tratích připravených německou stavitelkou Christou Heibach, která má zkušenosti z olympijských závodů a nespočtu velkých cen po celém světě, patří proto mezi absolutní špičku.

Závody Spring junior cup Poděbrady jsou pro děti, juniory a mladé jezdce mimo jiné průpravou i prověrkou před mistrovstvím Evropy.



Místo konání nebylo vybráno náhodou. V tuzemsku se obvykle závodí na pískových kolbištích, mezinárodní závody se však často jezdí na trávě. Poděbrady mají vhodné podmínky a na zdejším trávníku se už v minulosti jela řada mezinárodních závodů. Proto sem zamířili mladí reprezentanti i všichni ti, kteří si chtěli vyzkoušet závodit ve stejných podmínkách jako v zahraničí.



„Atmosféra je tady super, jsou to takové hrozně pohodové závody, všem se nám tady líbí,“ řekla Anna Heldová, vítězka sobotní soutěže obtížnosti S**, tedy na výšce 130 centimetrů. Do Poděbrad se vrátila po roce, závodila tedy i na loňském, prvním ročníku této akce pořádané pod záštitou České jezdecké federace.



Závodění na trávě má svá specifika. Většině koní se pro větší stabilitu při pohybu a zamezení podklouznutí šroubují do podkov ozuby, vznikají tím v podstatě koňské „tretry“. Trasy navržené německou stavitelkou jsou také pro jezdce nezvyklé, při jízdě se musí vypořádat nejen s výškou a šířkou překážek, ale také s nezvyklými obraty, které příjezd k překážkám a přípravu k odrazu koně mohou komplikovat.