Největší český talent zažil snový rok, futsalu se po maturitě věnuje naplno

V uplynulém roce sbíral týmové trofeje, nakoukl do seniorské reprezentace. V sobotu si futsalista Adam Knobloch došel pro prestižní individuální ocenění. V rámci 22. Galavečera Našeho fotbalu byl rodák z Mnichova Hradiště vyhlášen nejlepším českým hráčem do 21 let za rok 2023.

Adam Knobloch s trofejí z turnaje v Thajsku. | Foto: Zdroj/fb SK Interobal Plzeň

„Jsem velmi rád za ocenění, moc si jej vážím. Je to pro mě další motivace se pořád zlepšovat,“ řekl před pondělním ligovým šlágrem mezi jeho Plzně v Chrudimi. Obdobně, a vůbec ne do větru, jak se ukázalo, přitom mluvil i před rokem. Tehdy si doma na poličku s trofejemi vystavil tu pro třetí největší talent. Za dvanáct měsíců ušel další pořádný kus cesty. Jednadvacetiletý Adam Knobloch se na západě Čech prosadil po přechodu z Liberce do základního kádru prvoligového Interobalu. V plzeňských barvách nad hlavu zvedl trofej pro vítěze ligy i domácího poháru. Podzim byl neúspěšný, ohlíží se trenér Hradiště. Tým vidí v tabulce úplně jinde Jeho forma neunikla ani trenéru reprezentačního áčka. Po přípravném turnaji v Thajsku, kde svůj debut zkrášlil i premiérovou a vskutku výstavní trefou, se objevoval v sestavě i během kvalifikačních zápasů o postup na mistrovství světa. Podívejte se na premiérový gól Adama Knoblocha v reprezentaci (na videu čas 1:00): Zdroj: Youtube Dařilo mu také mimo hřiště. Odmaturoval na obchodní akademii. Dnes se tak už naplno může věnovat pouze futsalu, pro který má v Plzni dokonce takové podmínky, že se jím uživí. „Celý rok 2023 byl pro mě velmi úspěšný,“ nepřekvapuje. Při zlínském galavečeru dostal razítko na to, že před časem udělal dobře, když upřednostnil právě futsal. „Jsem moc rád, že jsem se dal touto cestou, která mě baví a naplňuje,“ ujišťuje s tím, že mu nechybí ani velký fotbal, který musel zcela stranou. Fotbalová sláva ve Zlíně: Uličný bavil, Nehoda vzpomínal, předseda Fousek chyběl V aktuální sezoně už má v hale nakročeno k dalšímu posouvání osobních statistik. V deseti zápasech nejvyšší soutěže stihl stejně gólů a asistencí (10+7) jako za celou loňskou základní část. V sestavě úřadujícího mistra patří mezi čtyři nejproduktivnější hráče. Další cíle má očekávatelné: „Nejbližším je zvládnout základní část soutěže na prvním místě a následně titul. Osobním je pak určitě co nejvíce získávat kanadské body,“ vyjmenovává. A co na to všechno doma v Hradišti, kde ovšem zároveň přišli o jistého člena základní jedenáctky, za kterou už na podzim v krajském přeboru neodehrál ani minutu? „Je to obrovský úspěch pro Adama a hrdost pro náš klub,“ hlásil po korunovaci svého syna Ondřej Knobloch, sám kdysi prvoligový futsalista a nyní šéf tamního fotbalu.

