Valle Sagrado – Závodníci týmu Big Shock Racing už jsou v Peru, kde se 7. ledna rozjede 41. ročník legendárního Dakaru. Pilot kamionu Martin Macík, jeho navigátor František Tomášek a motocyklový jezdec Jan Brabec ve čtvrtek odletěli z Ruzyně směr Peru.

Jejich dakarské dobrodružství tak začalo, závodníci museli zdolat několik napínavých přestupů, aby se dostali do And, kde chtějí nabrat síly a aklimatizovat se před startem. Bohužel až v Limě naši jezdci zjistili, že letecká společnost, jejíž letenky si pro přesun do Cusca pořídili, od 1. prosince neexistuje.

Trojice českých závodníků se ve středu sešla na ruzyňském letišti ve 4 hodiny ráno a podle plánu odletěla do Amsterdamu, kde Macík s Brabcem a Tomáškem přestoupili na 12hodinový let do Limy. V peruánské metropoli přistáli včas, z letadla zkoukli vyloďování dakarské techniky, zamávali svým závodním strojům Frantovi s číslem 504 (kamion Martina Macíka) a Marušce ozdobené 46 (motorka Jana Brabce), ubytovali se v hotelu, aby druhý den ráno pokračovali letem do hor. Dvoulůžkový pokoj místo objednaného trojlůžkového byl jen drobnou komplikací, kterou naši jezdci solidárně vyřešili improvizovanou přistýlkou na podlaze, pro Jana Brabce.

Větší překvapení na ně však čekalo druhý den brzy ráno, když dorazili na letiště, a začali hledat svůj let do Cusca. „Až na místě jsme zjistili, že společnost, u které jsme měli nakoupené letenky, už pár dní nefunguje a nonstop zákaznickou linku nikdo nezvedá. Museli jsme sehnat nové letenky, strávit v Limě den navíc, postarat se v divoké metropoli o nějaké jídlo a stihli jsme i jízdu tuk-tukem,“ popisuje Martin Macík.

Vše se nakonec podařilo vyřešit a večer už čeští závodníci seděli v letadle řítícím se k vrcholkům And. Do cíle své cesty dorazila zničená česká trojka pozdě v noci. Poslední úsek putování, z Cusca do údolí Valle Sagrado, tentokrát horskými úseky v nočním taxíku pilotovaném dvacetiletým řidičem, byl pro dakarské jezdce dalším silným zážitkem, který už nechtějí opakovat.



V horách asi 50 km od Cusca pobudou Martin s Františkem a Honzou do pondělí, kdy se přesunou zpět do Cusca, aby tu oslavili Nový rok. „Budeme hlavně odpočívat a zvykat si na místní klima, plánujeme pár výšlapů do hor a klidnou pánskou novoroční oslavu,“ říká Jan Brabec. Po 3 dnech přeletí zpět do Limy, aby se potkali se zbytkem týmu. Hned 3. ledna bude třeba vyzvednout auta i motorku a 6. ledna čekají tým Big Shock Racing předstartovní přejímky a pódium. Už 7. ledna odstartuje první etapa Dakaru 2019.

Každý den ve 21 hodin našeho času (v Peru je o 6 hodin méně) budou Macík s Brabcem a Tomáškem přes Facebook nebo Instagram přímo z Peru živě vysílat. Fanoušci tak mohou v přímém přenosu sledovat jejich přípravu na nejnáročnější motoristický závod na světě.



VIDEO z posledního tréninku v Sedlčanské kotlině před Dakarem 2019 ZDE: