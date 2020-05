Hradec Králové – Tak přece jen. Zdá se, že příznivci silniční cyklistiky se nemusí obávat o osud letošního mistrovství republiky. To se původně mělo konat 18. až 21. června v Opočně, ale kvůli koronavirové pandemii byl termín posunutýna druhou půlku srpna. Organizátoři nakonec po zvážení pořadatelství šampionátu u Orlických hor odřekli.

Svaz tak musel narychlo hledat náhradu. Pakliže by se mu to brzy nepodařilo, hrozila varianta, že by se mistrák vůbec neuskutečnil. K tomu by snad naštěstí nemělo dojít, neboť společný česko-slovenský šampionát by měla hostit Mladá Boleslav v termínu 20. a 22. srpna.O novém pořadateli a místu konání rozhodlo Prezidium Českého svazu cyklistiky.

Srpnový termín vyhradila pro národní šampionáty Mezinárodní cyklistická unie (UCI) poté, co musela přepracovat letošní kalendář závodů. Ve čtvrtek 20. srpna se uskuteční časovky, o dva dny později se mají jet závody s hromadným startem. Stejně jako v uplynulých letech by měli na společném šampionátu startovat i slovenští cyklisté.

„Na magistrát jsme dali návrhy tratí a čekáme, které nám město povolí,“ řekl za organizátory Michal Kopecký.

Cyklistická sezona je kvůli šíření Covidu-19 přerušena od poloviny března.